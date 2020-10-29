避免隔夜菜長細菌引中毒　營養師：食物溫熱時就該冷藏

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準備隔夜菜常見NG行為 細菌量恐暴增
簡鈺樺營養師表示，導致食物中毒的因素繁多，一般常見主要為吃下被細菌所感染的食物所引起，也就是所謂的細菌性食物中毒。根據衛福部食藥署所公告的108年最新統計數據顯示，細菌性食物中毒前三名至病細菌包括了仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏桿菌等；前三名相關汙染食品則包含了複合調理食品（包括餐盒）、水產及相關加工品、蔬果類及相關加工品。
簡鈺樺營養師表示，一般而言食物在經過烹煮過後，長時間放在常溫下未做好妥善冷藏，就容易孳生大量的細菌，時間月久數量越多，特別是食用過後的飯菜還會有受到口水細菌污染的問題，更不用說放太多天甚至放到過期，細菌量難以想像，這些行為都容易滋生細菌，細菌性食物中毒的可能性相當高。
細菌性食物中毒不可輕忽 輕者腹瀉重者恐致死
簡鈺樺營養師表示，吃下被細菌所感染的食物對人體而言不只有拉肚子而已，情況較輕者可能出現腹瀉、腹痛、噁心、想吐、發燒、頭痛、虛弱等情況，但嚴重時卻也有致死的可能。因此也提醒民眾準備隔夜菜時應多加留意，特別是幼兒、年長者、慢性疾病者等體質較虛弱、免疫力較差的族群更是不能大意。
飯菜避免食物中毒 留意細節防止細菌孳生
簡鈺樺營養師表示，孳生細菌的主要條件包括了環境、溫度、養份等因素，且時間越長數量越多，數量越多繁殖速度越快，感染的風險也會越來越高。
為避免細菌感染食物引發細菌性食物中毒，簡鈺樺營養師提醒應多加留意相關細節：
１．不論在料理或用餐時都應注意手部清潔。
２．生食和熟食應清楚的分開存放，砧板也應依生熟食分清楚，以避免出現交叉感染。
３．若要準備隔夜菜，應先分裝保存再開始吃飯，以避免口水汙染。
４．分裝保存的隔夜菜應在摸起來溫熱時就放進冰箱冷藏，萬不可等放涼後再冷藏，7°C到60°C之間是對細菌生長最有利的溫度。
５．隔夜菜需應留意徹底加熱，讓食物的中心溫度超過70℃細菌才容易被消滅。
６．不論是當下或隔夜菜，都應盡早食用，不可放置過久。
最後簡鈺樺營養師也提醒，許多民眾會有直接準備一整週便當的習慣，在分裝後應直接放冷凍保存，但要注意解凍時應冷藏解凍，不可室溫解凍，以降低細菌感染風險。
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