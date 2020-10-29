【名家專欄】唐豪悅醫師／戴口罩狂長痘痘？醫教５招預防口罩痘作祟！

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號外：美國皮膚科醫學會COVID-19 task force專案小組覺得有必要宣導關於「Maskne」的注意事項！所以我決定來共襄盛舉！
所謂的maskne，是由 mask (口罩）+ acne（痤瘡）合併而來。意指因為戴口罩而引起痘痘或痘痘惡化的情形。
疫情持續發展，口罩已經變成生活必備品了（跟內衣褲一樣重要了）。夏天長時間戴口罩，讓痘痘變嚴重，門診也出現許多號稱從來不長痘的朋友，也一併淪陷！
戴口罩造成痘痘惡化的原因，主要是因為口罩製造了一個密閉的、悶熱、潮濕的環境，加上口水、汗水讓細菌量變多，菜渣、口紅、殘妝的刺激，還有摩擦會弱化皮膚屏障，所以痘痘就會一發不可收拾！（我們如果是細胞應該也不喜歡住在這樣的環境～所以抗議抗議再抗議！)
如何預防maskne呢？
1.選擇稍微比較透氣的口罩材質： 我發現有人因為害怕被傳染，一直戴著n95，或者墊了很多層布啦、衛生紙啦等等雜七雜八的東東在口罩裡，讓整個口罩環境更差，讓痘痘迅速變嚴重。其實只要保持距離、勤洗手、一般的外科口罩就可以了。如果是布口罩，盡量選擇純棉的，同時用對待內衣褲的方式，勤洗勤換，才不會有累積很多汗垢、油垢、灰塵、殘妝等，一直交叉污染,讓肌膚無所適從。
2.保養宜簡化：有戴口罩時，盡量使用簡單的精華液，加防曬就可以了。如果不得已必須上妝，也盡量上淡妝，千萬不要用防水的粉底液或厚重的遮瑕膏，讓毛孔堵塞更嚴重！
3.如果在戶外長時間戴口罩，摘口罩時可以用清水或溫和洗面乳稍微清潔臉部。但乾性皮膚跟敏弱肌膚的朋友，切勿過渡洗臉喔。如果洗臉後有明顯的緊繃感還有脫屑，表示你的洗臉太over，或是你的洗面乳不ok。可以stop
4.如果每天起床都有兩三顆新鮮的痘痘，表示現在肌膚極度不穩定 ，快快來找皮膚科醫師診治，千萬不要亂買成藥，延誤病情留下可怕的痘疤喔。
5.曾經一度流行在口罩內噴精油增加殺菌效果，個人覺得這是個危險動作，因為我真的有治療因為這樣的動作而整個變香腸嘴的案例，嚇死寶寶了。所以，真心的覺得，尤其敏感肌的朋友，要照顧在口罩下的肌膚，簡單是最高原則。
小叮嚀：戴口罩引起的maskne，只是門診一類常見的口罩相關肌膚問題；另一類是酒糟肌惡化、或是異位性皮膚炎惡化、或是接觸性皮膚炎（例如剛剛所說的香腸嘴案例）⋯這些狀況的診治大不同，建議千萬不要自己亂買成藥，務必尋求專業建議讓皮膚科醫師診斷加治療喔！
最後希望疫情下大家都能平平安安的，有一天不用戴口罩時每天都要開心的笑，給大家看到自己最美的笑容！