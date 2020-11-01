搭上高速傳輸與AI風潮　鈺創能靠兩隻小金雞走出谷底嗎？

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另一方面，鈺創轉投資的公司甚多，但總結起來，虧錢的投資也遠多於賺錢，最新財報中總共條列了41家轉投資企業，但虧損者近半。事實上，鈺創2019年業外損益首度轉正，是因為賣掉驅動IC設計公司凱鈺的股份才得以實現。在本業不賺錢，轉投資表現也不好的情況下，鈺創獲利自然一直走下坡，股價也難有起色。
3大關鍵轉折 有機會突圍
不過，9月底鈺創甫完成減資彌補虧損，股本大砍一半，股價終於能穩穩站上票面，目前價位約17元；緊接著，鈺創也玩起減資再增資的戲碼，即將辦理現金增資5億元。這不免讓投資人的心眼提了上來，減資再增資，是財務操作的算計，還是真的看到打破困局的機會，鹹魚有機會翻生了？
鈺創坦言，選在此時減資再增資，是因為今年有3大關鍵轉折點，如果順利的話，鈺創將有可能上演谷底翻升的戲碼。
第一個關鍵轉折在於損益的改善。公司複雜的轉投資事業經過有效整理，加上今年PC與Chromebook市場應用的火熱，記憶體市場止跌回穩，在內外體質均有改善的情況下，鈺創虧損已經有極大的收斂，最新的月營收已經達到損益兩平的邊緣，鈺創有信心第4季能創造獲利。
除了母公司有機會轉虧為盈；另外兩個關鍵轉折點，則在於兩家全資子公司在產品布局方面，都出現新的機會。
首先，鈺創的全資子公司鈺群，打入了關鍵的高速傳輸供應鏈，包含Thunderbolt以及USB4.0，搭上了高速傳輸議題。為配合英特爾Thunderbolt 4與USB4.0的傳輸標準需求，線材需要內建e-marker晶片。而鈺群是全球第一家受到Thunderbolt認證的e-marker晶片供應商，由於未來Thunderbolt 4向下相容USB4.0標準，理所當然的，鈺群的e-marker晶片也同樣會被使用在USB4.0線材上。
高速傳輸 晶片獲大廠認證
鈺群表示，高速傳輸的規格雖高，但實際的傳輸體驗還是要靠線材來決定，e-marker晶片扮演關鍵的角色。面對新一代的高速傳輸標準，主控端已經準備好上陣，在線材方面，鈺群也和蘋果、英特爾合作，透過規格認證，搶占市場先機。
e-marker晶片並不是新的東西，除Lightning標準的纜線已經都使用e-marker晶片外，目前可以用來進行大電流快充，以及符合USB3.1傳輸規範的USB線材，也幾乎都使用了e-marker晶片。
而e-marker晶片的最大作用，就是用來告訴主控端，最高速度到多少，可以接受多少電流充電等關鍵訊息，可以說是線材的身分證。當然，線材本身也必須通過認證，才能標示對應的規格。
根據鈺群說法，雖然Thunderbolt 4規格更強大，但USB4.0周邊在進入市場之後將會有明顯的價格優勢，以過去的經驗來看，兩種傳輸標準瞄準的客戶族群不同，市場不會有太大的重疊。對市場來說，今年由Thunderbolt起頭帶動的Type-C傳輸效能革命，往後將帶來明顯的影響。而在新標準的推動下，老舊的ＵＳＢ連接線也會快速被淘汰，進而帶動新一波商機。
影像結合AI 掌握話語權
第3個轉折點在於另一家全資子公司鈺立微，耕耘AR、VR市場有成。其3D深度影像測距晶片獲得包含臉書旗下Oculus、及HTC的VIVE和Epson導入應用在各家的AR、VR產品之中。由於該晶片整合了傳統需要多顆晶片才能做到的工作，能夠幫助客戶以更低的成本以及更簡單的機構設計來做出產品，加上近幾年研發投入沒有因為虧損而中斷，累積了不少專利與技術資本，未來在相關市場上有著不錯的競爭優勢。
鈺創表示，鈺立微的晶片基本上做的就是類似英特爾Real Sense方案的功能，可以提供電腦、遊樂器或者是AR、VR周邊，甚至是臉孔識別所需要的立體視覺處理能力，以解析度和反應能力而言，鈺立微的方案更要優於英特爾，而單晶片成本的優勢更讓鈺立微打入市場上最重要的幾個客戶之中。
事實上，這類立體影像處理器在應用上已經超出AR、VR應用。比如說最高安全要求的臉孔識別必須要有立體影像處理能力，而未來在包含無人機、自動駕駛以及各種安全監控應用方面，都將立體視覺處理能力列為重要關鍵。
其實，包括本業轉虧為盈，以及轉投資公司鈺群、鈺立微奮起的3大關鍵轉折，鈺創董事長盧超群布局了很久。雖然連年虧損，卻仍大力投資技術研發工作，他也奔走業界，成立包括台灣人工智慧等各種產業聯盟，就是希望能夠讓鈺創的技術投資成果走入市場。
如今，盧超群認為時機成熟，藉由鈺創瘦身拚轉機，期盼旗下小雞能順利成長茁壯，讓這家30年的老牌記憶體廠商，脫胎換骨拚重生。只是，兩隻小雞仍處於虧損，且就目前股價膠著的表現來看，投資人分成兩派壁壘分明，市場商機存在是事實，公司掌握機會的經營能力，則是要時間來證明。