廣編／誰准你打碼！彩虹馬賽克旋風席捲最潮行動打卡點

彩虹馬賽克旋風襲捲台北市街頭？！為響應10月31日亞洲最大同志遊行活動，超吸睛彩紅馬賽克行動車本週正式開跑，超多驚喜互動等你來體驗。不只讓你拍照拍到手軟，車上更藏有黃子佼、艾怡良、歐陽靖、王可元等名人的能量箴言，邀請大家一起「解碼」、破除偏見。2020最潮行動打卡點，你還等什麼？一起進入「無碼世界」體驗真實！

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別再讓偏見加深誤解！「無碼世界」等你來打造

「誰會跟不男不女的在一起」？「年輕人就是不懂政治」！是不是受夠了這些莫名其妙的「指教」？這些偏見就如同在人的身上覆上一層馬賽克、變得模糊不清，掩蓋了真實的樣貌。





臺灣同志遊行在今年邁入18歲，今年也以「成人之美」為遊行主軸，呼籲民眾包容並尊重每個人的身分或性別認同。以去除污名、支持LGBTQ+社群視為企業社會責任的吉立亞醫藥，今年再度成為臺灣同志遊行的合作夥伴；現在更為遊行打頭陣，以彩虹馬賽克行動車走遍台北市，希望透過互動體驗，讓大家消除對多元族群、不同個體的偏見。





台灣吉立亞醫藥總經理彭國書表示 :「因不同或是不符期待而產生的誤解與偏見，仍處處存在我們的生活中，讓我們無法理解彼此。“Creating Possible”是吉立亞醫藥的企業精神，除了研發的突破，吉立亞醫藥也不忘創造健康美好社會的可能。今年推出『無碼世界－異同解碼 讓愛真實』線上與實體活動，希望為多元與共融的社會盡心力，歡迎大家共襄盛舉！」





移動彩虹 期間限定





無碼世界－解碼行動車本週正式開跑，將於10/24-11/3 繞行台北市區，每天都有機會捕捉到會移動的彩虹。其中更有四天可以深度體驗「解碼任務」，希望大家都能來「異同解碼 讓愛真實」！





解碼任務定點體驗：





10/24（六）-10/25（日） 下午1點到晚上9點 西門紅樓前





10/31（六） 上午11點到晚上7點 市府前廣場（同志遊行活動現場）

11/01 （日） 下午1點到晚上9點 信義誠品前廣場