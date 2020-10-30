【名家專欄】喝牛奶能防骨折？一次看懂乳製品7大迷思！

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前言
近年來每隔一段時間，新聞媒體或社群網站上就會流傳「喝牛奶恐致癌」、「喝牛奶有害健康」等標題聳動的文章，導致民眾搞不清楚到底喝牛奶是好是壞。今年年初，權威期刊「新英格蘭雜誌」將過去幾年來針對牛奶和乳製品的研究做了一份詳細的整理，讓我們對牛奶有更全面的了解。
多喝牛奶可以長高嗎？
青少年多喝牛奶確實可以長得更高，學者推論可能是牛奶富含的支鏈胺基酸能刺激生長激素分泌，進而促進身高發育。
多喝牛奶可以預防骨折嗎？
這個問題可以再細分為兩個部分，一個是「青少年時期多喝牛奶，可以存骨本預防老年時骨折嗎？」，另一個是「成年人多喝牛奶可以預防骨折嗎？」。
首先，青少年多喝牛奶，可以存骨本預防老年時骨折嗎？研究顯示，青少年時期多喝牛奶，老年時骨盆骨折的機會反而上升，這跟我們過去的認知恰好相反。不過，不是因為牛奶對骨骼有害，而是青少年多喝牛奶會促進身高發育，而身高較高者骨盆骨折的機會本來就比較高。
再來，成年人多喝牛奶可以預防骨折嗎？研究顯示，成年人多喝牛奶的確可以增加骨密度，但是這個效果十分微小且短暫，無法降低骨折機會。
牛奶、乳製品有減重功效嗎？
全脂牛奶、起司和體重變化沒有相關，而優格較不易增加體重，可能是因為優格富含益生菌的關係。另外，有些民眾為了控制體重會選擇低脂牛奶，然而低脂牛奶比全脂牛奶及其他乳製品更會增加體重，因此不建議民眾選擇低脂牛奶來控制體重。至於為何低脂牛奶反而更容易發胖，目前原因仍不得而知。
牛奶會導致糖尿病？
先前網路瘋傳某博士停止喝牛奶後糖尿病痊癒的文章，並指控牛奶是導致糖尿病的元兇，導致很多民眾不敢喝牛奶。然而，研究顯示牛奶不僅不會導致第二型糖尿病，甚至還可以些微降低第二型糖尿病發生的機會，因此不要再相信沒有根據的農場文了。
牛奶會致癌嗎？
先前網路也曾瘋傳牛奶致癌的文章，導致很多民眾因此拒喝牛奶。確實多篇研究顯示攝取較多牛奶和乳製品的人，發生乳癌、前列腺癌和子宮內膜癌的機會較高。不過，牛奶和癌症之間的因果關係仍須審慎評估，目前也不認為牛奶是致癌物，所以無上述癌症病史之民眾無須因而不喝牛奶。另外，研究也發現攝取較多牛奶和乳製品的人，發生大腸癌的機會較低，可能和牛奶富含的鈣質有關。
牛奶會導致過敏嗎？
少數研究指出喝牛奶會增加孩童過敏的機會，包含濕疹、氣喘、食物過敏。最近有一篇大型研究也發現，父母有過敏病史的嬰兒，喝水解蛋白配方比喝牛奶未來發生過敏的機會較低。但是，目前僅建議食物過敏的嬰兒喝水解蛋白配方改善腸胃症狀，至於是否需要為了預防或改善嬰兒濕疹、氣喘而喝水解蛋白配方仍須審慎評估。
有機牛奶比較健康嗎？
一般牛奶可能殘留微量生長激素、抗生素或殺蟲劑，因此很多廠商以健康為訴求推出有機牛奶。然而，目前並沒有研究指出有機牛奶比一般牛奶健康。前陣子，加拿大與歐盟立法規範不可對牛隻使用生長激素，不過這是基於動保因素，而不是基於人類健康因素。
總結
牛奶可以促進身高發育、輕微降低糖尿病發生的機會，但和過敏、乳癌、前列腺癌、子宮內膜癌有關連性。我們應用中立的角度看待牛奶，不過度誇大牛奶的功效，但也不過度放大喝牛奶的風險。所有食物都應該適量攝取，過與不及對身體都不好。