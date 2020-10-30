汪東城霸氣揹郭雪芙　意外接吻上演粉紅泡泡

汪東城在《因為我喜歡你》接二連三被「面癱女」郭雪芙出手搭救後，本周劇情發展大逆轉上演英雄救美。繼日前公主抱郭雪芙後，汪東城這回再度男友力爆棚，鏡頭前俐落揹起郭雪芙，帥氣十足，汪東城透露：「這場揹雪芙的戲是在停車場，路面是平的，揹完再走、演戲，一塊小蛋糕（很輕鬆）！」

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本周劇情發展郭雪芙慘遭前男友設計，讓她得爬12層樓梯，為此汪東城挺身為員工郭雪芙出氣解圍，更因為擔心她腿傷加劇，二話不說霸氣揹起她，而一個不經意的轉頭，意外促成兩人劇中首次Kiss，雖然是意外閃光，不過令粉絲期盼的粉紅泡泡終於上演。

▲汪東城（左）英雄救美郭雪芙。（圖 / 八大提供）

談起在劇中的公主抱情節，汪東城回想因為是安排走下坡道，讓他直呼難度很高！「公主抱那場戲是抱了雪芙之後，要先用酷酷的表情跟她講一大段台詞，然後再一邊抱著她走下斜坡，一邊維持風度翩翩的帥勁。」汪東城透露出力的同時要面不改色，做足臉部表情、包括氣息控制，真的不容易。

▲郭雪芙在戲裡遭前男友惡整。（圖 / 八大提供）

汪東城在戲裡雖然是帶點逗趣可愛的「偽霸道總裁」，但角色刻畫上還是有總裁分析事理、擅於說服別人的性格，也因此讓汪東城在劇中常一開口，台詞就是一大串，聊起背台詞的祕訣，他笑說:「我相信很多演員都有一目十場，過場即忘的功力。」雖然會用前因後果的邏輯關係加強記憶，但還是常常得背台詞背到深夜，他自爆拍攝《因為我喜歡你》這部戲時，常常睡眠不足。