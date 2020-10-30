輕油電又一發，Volvo V90 Cross Country 259 萬元正式開賣

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輕油電又一發，Volvo V90 Cross Country 259 萬元正式開賣

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calendar_today2020-10-30 22:25:01

輕油電又一發，Volvo V90 Cross Country 259 萬元正式開賣
▲ 輕油電又一發，Volvo V90 Cross Country 259 萬元正式開賣
國際富豪汽車宣布全新年式 Volvo V90 Cross Country 正式在台上市，首度搭載新世代 Drive-E 48V Mild Hybrid 動力系統。
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國際富豪汽車今日正式宣布全新 21 年式 Volvo V90 Cross Country 正式在台上市，搭載 48V Mild Hybrid 動力科技，與 AAC 高效複合清淨科技、無線充電板等舒適科技配備。
Volvo V90 Cross Country 相較一般旅行車款的離地高度增加 5.4 公分，獨有的跨界車高可同時擁有房車的操控與休旅車的空間運用。外型主打象徵北歐精神的雷神之鎚 LED 日行燈、跑車式後視鏡及源自經典跑車 P1800 的水箱護罩設計。改款車型則針對水箱護罩格網重新設計，品牌徽飾亦改為 3D 造型增添立體感，還具備全新設計的霧燈、空氣力學前導流板與下保桿前緣調整。車側移除塑料飾條，車尾調整為隱藏式排氣尾管與後擾流板。而全新 LED 尾燈輔以燻黑燈殼造型，方向燈改採科技感濃厚的序列式設計以強化辨識性，燈條面積擴大。

Volvo V90 Cross Country 同樣承襲 90 旗艦車系，直覺式 9 吋觸控中控台螢幕整合全車功能，結合 12.3 吋數位整合資訊儀錶組，讓駕駛更能專注於眼前路況；寬敞車室與符合人因工學的真皮舒適型座椅，給予乘員極佳包覆性與支撐性；新年度車款搭載無線充電板、後座 12V 電源亦升級為 USB Type-C 插槽。最重要的是 Clean Zone 純淨車室系統再升級為 AAC 高效複合清淨科技，經 SGS 實驗證明，AAC 高效複合清淨科技可過濾 99.9% PM 2.5 懸浮微粒、更小的 PM 0.3 可過濾 98.3%，駕駛更可透過中控螢幕上的 APMS 車室空氣微粒監測系統掌握車室狀態。

Volvo V90 Cross Country 全車系不再提供傳統汽、柴油動力選擇，以最新世代 Drive E 動力系統，搭載 48V Mild Hybrid、KERS 動能回收系統、CDA 汽缸歇止系統、水冷進氣冷卻器、電子線控煞車與線傳八前速手自排系統，有更順暢的動力曲線與超增壓模式強勁輸出，提供更為細膩的駕馭質感。

此外，三代 Drive E 動力系統在 48V Mild Hybrid 系統幫助下，當車輛起步或瞬間加速時，可以額外供給 14 hp 馬力，並在瞬間湧現大扭力，讓車輛加速力道更迅速，提升引擎燃油經濟性、減少碳排放；48V 鋰電池組為 Start/Stop 怠速熄火裝置帶來更平順的作動，大幅減輕傳統 12V 電瓶的消耗與負載，即便長時間停等紅燈，電力系統亦不致於負載過重，除了優化油耗表現，也能有效減少怠速熄火啟動的時間與震動的不適感。

Volvo V90 Cross Country 建議售價
V90 Cross Country B5 Momentum：259 萬元
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