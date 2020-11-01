賓士被超車怒了！王宇婕「找路人理論」下場超糗　

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王宇婕開車討厭別人不守規矩，常據理力爭，有次被同一台車連續2次突然超車到前方，她按喇叭提醒對方，結果對方不爽，故意將車速放得很慢，忍無可忍的王宇婕決定開車跟在對方後頭，找機會提醒他這種行為十分危險。沒想到就在雙方都下車準備理論時，只見原本表情凶狠的對方突然大喊：「小姐！你的車往後滑了！」原來王宇婕忘記打到P檔就下車，看到愛車滑行急忙再跳上車，原本要嗆聲的殺氣盡失，「覺得很丟臉，想說都已經很糗了，就趕緊開走。」
王宇婕停車技術和方向感都不錯，許多刁鑽停車位都難不倒她，一時興起她還會將停好車的照片分享給男友看，她解釋：「因為是難停的車位，就覺得還滿驕傲。」不過男女開車習慣不同，有時她在男友開車時會忍不住提醒對方前方路況，但男生認為這樣突然說話反而會造成分心。有次看到男友快擦撞前車，「但我就不敢講話，怕他分心，結果真的撞到了，男友就說你怎麼不先講。」覺得無辜又無所適從的王宇婕表示，之後還不如上車睡覺，不然看著又很痛苦。
王宇婕透露當初學開車是因為拍戲關係，專門在電影中飆車的特技演員還傳授她駕駛技術，「所以我踩油門比較不客氣，剛開始很容易拿到超速罰單，曾1個月被罰快2萬多塊。」自此她非常注意車速，以安全駕駛自居。王宇婕開車習慣較少踩煞車，「因為輕重從油門就可以掌握，轉彎也不見得要踩到煞車」，不過媽媽蕭瑤開車方式卻跟她完全相反，「我媽是那種煞車油門像呼吸一樣，吸就踩油門、吐氣就踩煞車」，為此常容易在媽媽車上感到頭暈想吐的王宇婕搞笑說：「所以坐媽媽的車會懷疑自己是不是懷孕。」