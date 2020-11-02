Porsche 前三季利潤達 20 億歐元，瞄準雙位數年報酬率
Porsche 前三季利潤達 20 億歐元，瞄準雙位數年報酬率
2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-11-02 18:25:01
縱使全球 COVID-19 新冠肺炎疫情嚴峻，保時捷仍在 2020 年的前三季度達成 20 億歐元的營業利潤。過去九個月，保時捷斬獲 194 億歐元營收，使銷售報酬率達到 10.4%。雖然同比去年下降 28%，且汽車產業的前景尚未明朗，但製造效率的提高讓保時捷實現二位數的銷售報酬率。
保時捷全球執行董事會主席 Oliver Blume 認為，經典 911 推出全新車型和純電跑車 Taycan 深刻展示保時捷的創新實力。2020 年前九個月，經典車款 911 達到 25,400 輛的交車數。保時捷首部純電超跑 Taycan 在 2019 年 9 月亮相後，截至 9 月更達近 11,000 交車量。縱然整體市場困難重重，但保時捷仍持續進行數位化及純電化的投資；在未來五年內，在嶄新技術的投資將達到 150 億歐元。此外，除了市場充滿挑戰，匯率的變動也衝擊業績。15％ 的銷售報酬率仍是保時捷今年的戰略目標，由於新冠肺炎流行所帶來的影響，如此具野心的目標在 2020 年看來並不實際，但得益於保時捷的長期戰略，保時捷有信心能在今年年底前實現二位數的銷售報酬率。