挺過搶標風暴　「小中鼎」富台慘賠20億的一堂課

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這是一筆可怕的帳！富台工程在2013年因急著突破成長，竟跟進中鼎工程的接案規模，以70億元拿下中油12蒸餾工場標案，硬生生比中油底標價格少了10億元，不只把中鼎擠了下來，讓業界看傻了眼，甚至質疑富台的估價能力。
逐步還債 評估案件更謹慎
中油第12蒸餾工場的教訓，讓富台上了一課。第一次承攬大型工程，卻搞不定包商業務，小包商太多就會控管困難，免不了趕工增加工時費用，又因種種因素導致工程逾期而被中油罰錢，在在是沉重負擔。所幸在2015年獲得彰銀主導的48億元的超額聯貸，並終於在2018年完成第12蒸餾工場。
「的確是富台為了搶標而造成的災難，」鄔時祥坦承，「無論是時機點、選案都是失敗的。」前任董事長林文章還因此把南港軟體園區6樓整層賣掉，以租代買來穩住現金流，讓股東們都很心痛。隨後，除林文章之外，前副董事長郭柏鋒也遭到內部檢討而暫離管理職，鄔時祥身兼董事長與總經理一職後，近年已接下更多設計案來彌平損失。
近5年來，富台靠著調整營運模式，逐漸把目光投注政府2025非核家園、綠能、循環經濟整體發展方向走，不再只依賴中油、中鋼、台塑發案，而是主動出擊研究更多備案投標，要為上市鋪路。鄔時祥說，10年前，富台股東們還捨不得上市，現在則轉向支持公司向外籌資，以利未來大型標案。
富台作為統包工程（EPC）公司，是從承攬小型設計、採購、建造的專案做起，多數案子規模落在1、20億元到50億元之間，同時開工承攬規模約150億元，比起資本額76億元的中鼎，業界視富台僅是一個「小中鼎」，但撐過這場風波，可說增強了實力；先後完成義竹太陽光電案場、李長榮化工小港廠、越南慶豐海防5號水泥廠系統等。
「我喜歡快點完成，又能快拿到錢的」，工程師出身的鄔時祥說，富台擁有統包能力，但強項更在設計能力與專案管理能力，近年需要補資金缺口，就靠最強的設計案。目前員工450人，工程師至少占了7成，過去兩年，平均工時是以前的1.2倍，但員工少有異動。
鄔時祥說，富台還想壯大，但日後評估案件規模不會再躁進，2015年施工的中油第12加氫脫硫工場，不僅獲工程金質獎施工類優等肯定，案子規模約落在40億元，工程預付款一來一回，強化開源節流又奏效，這幾年的資金結構已調整得差不多。
緊抓趨勢 從循環經濟求生
全台大型工程上下游包商都看準政府政策，包括石化廠製程中，循環經濟下把廢棄物轉為燃料，和水資源再生，都有廠商陸續投入。全台共24座焚化爐也陸續屆齡，需停爐整修，基於全球循環經濟趨勢，以及台灣環評難通過，未來將會就地轉型為第2代焚化爐，富台與協力單位共同拿下高雄南區的轉型計畫案。
中鼎在循環經濟上也積極投標，尤其在綠能發電領域，是透過旗下的崑鼎投控在國內外市場擴大太陽光電發展力度，目前已併聯運轉共12個專案。同時崑鼎就是管理焚化爐的專門公司，合約保證垃圾量的前提下，獲利向來穩定。
鄔時祥認為，同樣都是統包商，中鼎是富台值得學習的對象，但資金規模不足抗衡的情況下，切入面可以從小規模的焚化爐等切入，也能找到利基點；財務穩健與細水長流的考量下，從設計、操作到後期營運技術，若能靠這波政策工程潮帶入台灣工程技術轉型，這些循環經濟下的案子，更能持續獲利2、30年。