Electric Brands欲推出模組化輕型商用車eBussy，一組平台、車型無限增生！

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在2020年7月Electric Brands提出了eBussy開發計畫，構想很簡單，就如同前言所說的，打造了一副具備電動馬達、太陽能發電模組、動能回收系統與鋰電池的平台，配置標準10kWh電池，每日標準續航力可達200kmkm，另可選配30kWh高規格電池組，續航力可增加至600km，動力來源則是安置於對應四只輪胎內的電動馬達，輸出功率為15Kw，最大扭力可達1000Nm，極速可達100km/h，而依據不同的車型模組，車重僅450-600kg，最大載重可達1000kg，基本尺碼為3,640 x 1,600 x 1,940 mm，外型則有點類似小發財車的鼻祖Honda T360。
而依據不同車型模組，可配置最大面積達8平方公尺，每天可發電13kWh，所以若是車輛一整天沒移動，最多即可具備300km的續航力，不需要另外充電，當然eBussy也可以用家用電源或快速充電站電源進行充電，則可在3-6小時的時間充滿電，另外，Electric Brands也設置了換電站，可快速地更換電池。
目前Electric Brands已經開發出包括：單廂貨車、雙廂貨車、廂型車、露營車、Pickup等九種不同車型模組，車主只要下訂，就可以將其選定的車型直接組合在平台上，而該平台也已經設置好前、後共六人座的座椅，當不需要第二排座椅時，可向前翻摺成為組合平台，甚至是轉向系統也是採線傳技術，所以整個方向盤組可以直接在中控台上左右橫移，可馬上進行左、右駕的變換，而電池模組是依據不同車型以抽換方式設置，就有如積木般組合出一輛車。
eBussy基本的售價為15,800歐元，具Electric Brands宣稱自七月公布消息後，至今已經交到超過4,000張訂單，並預計在2021年投產上市。