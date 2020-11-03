糖友每百人有7人因腦中風死亡　微笑舉手說你好快速辨別

一名男性糖尿病患者，罹病超過30年，過去在監測血糖上，總是小心翼翼，多年下來身體沒有異狀，卻在年初突然間出現單側手臂無力的問題，原以為只是太累想休息一下，結果開始出現口齒不清、無法清楚表達的狀況，緊急被家人送醫治療，才發現是併發急性腦中風。

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根據統計，腦中風高居全國10大死因之一，而且「三高」正是腦中風的危險因子，統計顯示，三高患者腦中風的風險是一般人的兩倍以上，每天就有至少10名慢性病患者因腦中風喪命，且腦中風患者當中，每3人中就有1人是糖尿病患。根據2019年糖尿病年鑑統計，每100位糖尿病患者中，就有7位死於腦血管疾病。

▲心血管疾病、高血壓、糖尿病的病友中風機率高，腦中風警報切勿掉以輕心。（圖／台灣腦中風學會提供）

張恬君解釋，當身體處於高血糖的狀況下，容易加速引發各器官病變，血管硬化而增加大小血管併發症，如：腦中風、心肌梗塞、神經或腎病變等，而腦中風正是因是腦血管硬化所造成的血栓、或膽固醇等物質所形成的斑塊導致血管變窄，降低血流的通過而導致腦部血流受阻，造成神經性缺損或腦部缺氧、缺血，導致暫時性、永久性腦功能異常。因此，就算是控糖模範生，也應嚴防腦中風的危害。而對血糖控制不佳的患者、或同時合併高血壓、心臟疾病者，更應積極管理、接受規律治療，並隨時注意是否有相關徵兆，穩定血糖控制以避免腦中風的產生。





台灣神經學會陳柔賢理事長也提到，缺血性中風是因為動脈供應腦部血液突然阻塞，會造成腦部突然短暫缺氧，每晚1分鐘送醫，就會造成上百、上千萬的腦細胞損傷，也因此更凸顯緊急送醫的重要性。





陳柔賢醫師強調，腦中風的治療可透過施打靜脈血栓溶解劑或動脈血栓移除手術，使血管、血流暢通，如果能在有效治療時間內施打靜脈血栓藥物溶解劑，其實患者有高達四到五成的機會，可恢復正常或是只有輕微功能受損。





此外，為了防患慢性病友腦中風，醫師提醒，平常除了密切留意血糖變化之外，還可以透過「微笑、舉手、說你好」，3個日常動作來辨別，只要有出現其中一個動作異常時，就要特別留意了。





首先，「微笑」檢視臉部表情是不是有不對稱或嘴角歪斜，「舉手」檢視單側手腳是否無力、舉不起來，最後是「說你好」確認是不是有口齒不清的狀況，如果有任何徵兆，就應該記下發病時間，並且儘速撥打119送醫治療。今年腦中風學會更邀請到腦中風患者廖峻及勇兔拍攝腦中風衛教宣導短片，更呼籲大眾應對徵兆提高警覺，以避免腦中風的危害！