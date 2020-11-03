廣編／逆齡行動開跑　邀橘世代一起用行動實踐理想生活

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

廣編／逆齡行動開跑　邀橘世代一起用行動實踐理想生活

本報訊

calendar_today2020-11-03 16:59:31

▲Move Free益節逆齡行動邀請逆齡教練在象山及虎山進行健行前暖身及伸展收操動作教學（圖／資料照片）
▲Move Free益節逆齡行動邀請逆齡教練在象山及虎山進行健行前暖身及伸展收操動作教學（圖／資料照片）

美國知名保健食品品牌Move Free益節，為鼓勵橘世代勇於接受挑戰且積極實踐更多計劃，於今年號召民眾一同參與「Move Free益節逆齡行動」，首波將於10/24、10/25、10/31及11/1四天週末假日，推派逆齡教練早上8點至12點於「象山逸賢亭」、「虎山四獸廣場」向民眾進行健行前的暖身，以及伸展收操動作教學，更在健行步道上設立健行衛教宣導牌，提醒民眾伸展、收操的注意事項，期望民眾在走出戶外健行的同時，更照護到身體的相關保健。同時，Move Free益節將於10/24推出與健行筆記合作的Move Free益節逆齡行動健行「寶石」蒐集任務，讓民眾在登山健行的同時，更享有蒐集指定「寶石」的無限樂趣！

我是廣告 請繼續往下閱讀

Move Free逆齡教練週末象山、虎山駐點，動作教學帶你動滋動滋

根據國家委員會預估2025年臺灣高齡人口將跨越20%超高齡門檻 ，甚至在2034年全國人口約有一半為50歲以上的中高齡族群，隨著醫學及科技進步，新一代的熟齡族群因大環境經濟穩定普遍重視生活品質，對跨出舒適圈學習、築夢及圓夢的渴望，也讓新一代熟齡族群有著秋紅般溫暖、燦爛的形象，並稱之為「橘世代」。但歲月始終為他們帶來一定程度的考驗，不如往常地行動自如，甚至在追尋理想生活的路途上卻步。美國知名保健食品品牌Move Free益節於今年推出「Move Free益節逆齡行動」，傳遞行動力不只是身體上自由地行動，更要實踐計畫並邁出第一步，鼓勵橘世代們為開創人生下半場強力出擊，讓生命活出精采新高度！

而隨著越來越多橘世代嘗試多元休閒活動、豐富學習人生，其中健行活動為橘世代熱門選擇 ，但若沒經過充分準備便急於出行，恐因不良動作而造成身體負擔，因此「Move Free益節逆齡行動」於臺北市象山、虎山親山步道中，設置健行衛教宣導牌，以活潑的插畫風格呈現健行暖身及伸展收操動作，提供民眾在健行的過程中參考。

於10/24、10/25、10/31及11/1四天假日週末，早上8點至12點駐點於「象山逸賢亭」及「虎山四獸廣場」，Move Free益節安排了逆齡教練，於現場教導民眾正確的健行前暖身及伸展收操動作，透過簡單的靜動態運動喚醒肌肉彈性，避免因肌肉張力下降在健行時產生疲憊感而受傷，以及運動後的伸展，讓緊繃肌肉、靭帶、筋膜恢復彈性，更開放民眾與逆齡教練進行生活與健行動作的諮詢互動，提供民眾維持活動舒適及滿滿行動力的訣竅！

集結各路好漢強力出擊，一起健行抓寶逆齡行動去！

Move Free益節更與健行筆記合作，結合科技、運動與有趣抓寶玩法，於10/24推出「Move Free益節逆齡行動：步道寶石任務」，精選全臺10條逆齡專屬步道，於步道上埋設線上寶石，只要開啟健行筆記APP即可找到活動，讓民眾在登山健行的同時，更享有蒐集指定寶石的無限樂趣，而完成的民眾更可參加抽獎活動，將有機會獲得Move Free益節代言人恰恰的親筆簽名球及保健食品。

Move Free益節也將於10/26早上帶領來自各領域的代表，包括知名前棒球選手恰恰、經常旅遊於臺灣鄉鎮山水間的部落客、醉心野外生活影像紀錄者、專業運動員以及數名深藏於民間的登山好手，一同參與「Move Free益節逆齡行動」，除了遊覽象山親山步道，深度體會自然美景，更可在知名骨科醫師－戴大為的引導下，從專業醫學角度自我檢視，汲取相關保健知識，讓行動的每一步都更加精采豐富！
 

關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

台灣百萬「YouTuber」，您最喜歡哪一個？

繼續作答
票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

票選誰的萬聖裝扮最吸睛！

繼續作答
統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀