廣編／逆齡行動開跑　邀橘世代一起用行動實踐理想生活

美國知名保健食品品牌Move Free益節，為鼓勵橘世代勇於接受挑戰且積極實踐更多計劃，於今年號召民眾一同參與「Move Free益節逆齡行動」，首波將於10/24、10/25、10/31及11/1四天週末假日，推派逆齡教練早上8點至12點於「象山逸賢亭」、「虎山四獸廣場」向民眾進行健行前的暖身，以及伸展收操動作教學，更在健行步道上設立健行衛教宣導牌，提醒民眾伸展、收操的注意事項，期望民眾在走出戶外健行的同時，更照護到身體的相關保健。同時，Move Free益節將於10/24推出與健行筆記合作的Move Free益節逆齡行動健行「寶石」蒐集任務，讓民眾在登山健行的同時，更享有蒐集指定「寶石」的無限樂趣！

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Move Free逆齡教練週末象山、虎山駐點，動作教學帶你動滋動滋

根據國家委員會預估2025年臺灣高齡人口將跨越20%超高齡門檻 ，甚至在2034年全國人口約有一半為50歲以上的中高齡族群，隨著醫學及科技進步，新一代的熟齡族群因大環境經濟穩定普遍重視生活品質，對跨出舒適圈學習、築夢及圓夢的渴望，也讓新一代熟齡族群有著秋紅般溫暖、燦爛的形象，並稱之為「橘世代」。但歲月始終為他們帶來一定程度的考驗，不如往常地行動自如，甚至在追尋理想生活的路途上卻步。美國知名保健食品品牌Move Free益節於今年推出「Move Free益節逆齡行動」，傳遞行動力不只是身體上自由地行動，更要實踐計畫並邁出第一步，鼓勵橘世代們為開創人生下半場強力出擊，讓生命活出精采新高度！





而隨著越來越多橘世代嘗試多元休閒活動、豐富學習人生，其中健行活動為橘世代熱門選擇 ，但若沒經過充分準備便急於出行，恐因不良動作而造成身體負擔，因此「Move Free益節逆齡行動」於臺北市象山、虎山親山步道中，設置健行衛教宣導牌，以活潑的插畫風格呈現健行暖身及伸展收操動作，提供民眾在健行的過程中參考。





於10/24、10/25、10/31及11/1四天假日週末，早上8點至12點駐點於「象山逸賢亭」及「虎山四獸廣場」，Move Free益節安排了逆齡教練，於現場教導民眾正確的健行前暖身及伸展收操動作，透過簡單的靜動態運動喚醒肌肉彈性，避免因肌肉張力下降在健行時產生疲憊感而受傷，以及運動後的伸展，讓緊繃肌肉、靭帶、筋膜恢復彈性，更開放民眾與逆齡教練進行生活與健行動作的諮詢互動，提供民眾維持活動舒適及滿滿行動力的訣竅！





集結各路好漢強力出擊，一起健行抓寶逆齡行動去！





Move Free益節更與健行筆記合作，結合科技、運動與有趣抓寶玩法，於10/24推出「Move Free益節逆齡行動：步道寶石任務」，精選全臺10條逆齡專屬步道，於步道上埋設線上寶石，只要開啟健行筆記APP即可找到活動，讓民眾在登山健行的同時，更享有蒐集指定寶石的無限樂趣，而完成的民眾更可參加抽獎活動，將有機會獲得Move Free益節代言人恰恰的親筆簽名球及保健食品。

Move Free益節也將於10/26早上帶領來自各領域的代表，包括知名前棒球選手恰恰、經常旅遊於臺灣鄉鎮山水間的部落客、醉心野外生活影像紀錄者、專業運動員以及數名深藏於民間的登山好手，一同參與「Move Free益節逆齡行動」，除了遊覽象山親山步道，深度體會自然美景，更可在知名骨科醫師－戴大為的引導下，從專業醫學角度自我檢視，汲取相關保健知識，讓行動的每一步都更加精采豐富！

