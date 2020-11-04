一塊特殊用布讓傳統紡織廠成功轉骨　打入醫療航太事業

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八貫企業董事長劉宗熹指出，舉凡醫療、航太及登山露營設備，只要是和「氣體、環保相關的TPU（熱塑性彈性體）特殊布」就是八貫的生意。
身為輔導券商的富邦承銷人員也指出，雖然八貫的名氣不大，但其實在醫療等級的特殊布用途上，可說是赫赫有名。像是，占美國7成以上ICU（加護病房）病床的醫療供應商Hillrom，最重要的代工夥伴就是八貫，ICU病床的抗菌效果、床墊硬度及安全係數等考量都來自於八貫的巧思。
定位明確 做出產品區隔化
「萬一，臨時ICU病床需要1萬張，可以立刻生產出來嗎？」劉宗熹說，年初疫情緊張時，美國醫療供應商大廠跑來問八貫可否支援。「沒問題！」從這一句回應，就可以看出八貫在產業中扮演的關鍵地位。
雖然說，現在的八貫從事的是TPU特殊布的生產，但當初只是一家紡織貿易廠。劉宗熹回憶起公司轉型的過程說，「30年前，在我父親劉清繁經營的時候，八貫是做貿易商。八貫，四通八達的意思。」
他笑稱，那個年代實在太好賺錢了，還在讀書的他，幫忙家裡做生意，當起業務帶著客戶到台北林森北路的條通喝酒，生意就談成了。
但後來，整個紡織業競爭太激烈，生意也開始愈來愈難做了。尋求轉型的八貫，面對每一個環節都是全新的接觸，某一天，劉清繁一通越洋電話的指令下，還在美國電信廠貝爾工作的劉宗熹，就這樣開始接手家中的生意。
回台之後，劉宗熹發現到八貫的客戶之一，是幫忙生產醫療氣墊床代工廠商，由於產業類別屬性不同，沒有像紡織產業遇到可怕的殺價競爭。當下，劉宗熹便建議他父親，聚焦在醫療、航太有關的TPU，將是一條可以走下去的道路。
他說，當時台灣有在做TPU原料只有南亞、厚生，但國際醫療級布材卻沒有給這兩家大廠認證，所以想要做出氣墊床的布料，還要去國外備料，更別說轉型還要重新打入全球的醫療體系，這更是另一種挑戰。
垂直整合 搶占醫療商機
於是八貫展開轉型的第一步，劉宗熹停頓想了一會說，「當公司向原料端延伸，做起垂直整合時，才終於開始轉型。」
他說，當時八貫在海外購買原料時，發現認證通過的海外大廠，也不過是廠房老舊，設備也沒有特別先進，只因為取得醫療等級設備大廠的認證通過，就可以平穩著做生意。當下那一刻，他就決定延伸到前段的原物料製程。
但那段過程卻是艱辛無比，劉宗熹說，就算是做出來，但要取得醫療、航太產業的認證卻不是件容易的事情，因為這個產業太封閉，假若八貫進入到中上游原料這圈子，就等於和這些國外廠商從合作方，變成競爭關係。
所以，為了避免與原料廠之間的衝突，營造雙贏局面，八貫乾脆採取一貫化作業，連最後端的產品都幫忙設計，才取得Hillrom、Stryker及Arjo等國際醫療大廠的信任，拿下訂單。
只見劉宗熹拿出一份八貫內部關於氣墊床研究的簡報，內容涵蓋壓力測試、各種面積受力範圍等，超過160頁。他說，這一份都可以當論文了吧，「想要做到第一名的生意，就要將自己做到最好。」
當在醫療產品的布局站穩腳步後，為了拓展其他TPU相關領域，劉宗熹將目標鎖定在航太領域。但是，相較於醫療體系，航太就更為寡占，說穿了航太就是空中巴士和波音兩大機種，背後的供應鏈早已牢不可破。
正當找不到突破口之時，倒是出現了插曲。劉宗熹拿出當時參展時設計的一款手提包說道，「這個包讓八貫意外地切入到戶外露營的市場。」因為所需TPU材質相同，八貫又已經擁有醫療等級的技術，跨足到安全係數要求較低的露營的睡袋、防寒衣等，不會是太困難的事情。所以，八貫很快地就打入到Sea to Summit、Yeti及Patagonia等戶外品牌大廠的訂單。
站穩腳步 再攻航太領域
幸運的是，經過這些露營廠商的介紹，八貫才因為「救生衣的特殊布料」這個敲門磚，竟因此打入航太市場。八貫副總經理李宏毅透露，身為空中巴士重要航太設備大廠Safran，已經將「飛機疏散滑梯」訂單交給八貫了。
「醫療認證要花3年，寡占產業的航空領域要花6年。」劉宗熹對外常說這就是八貫的優勢，因為他已經取得入場券了。
「同業朋友也常虧我，不是八貫厲害，是你家有錢啦。」劉宗熹笑著說，這句話只說對了一半，為什麼要申請掛牌上市，因為這個產業研發時間長，但回收效益慢，需要資金作為後援。
只不過，目前與TPU布材相關的醫療、航太產業，只剩下幾家大廠，而且還不斷進行整併，幾乎完全要被龍頭Trelleborg給獨占，確實也為八貫帶來經營壓力；為此八貫必須拿出更好的技術、服務與客製化產品，並期待上市後能吸引更多人才與提高企業認同度，有助於公司走得更穩更長遠。