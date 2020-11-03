▲ Toyota 夢想車創意繪畫大賽徵件起跑，5,000 美元獎金等你拿

Toyota 夢想車創意繪畫大賽（TOYOTA Dream Car Art Contest）徵件起跑囉！去年在學童熱情踴躍參與下，Toyota 夢想車最終共徵件 8.5 萬件畫作，創下台灣近年兒童繪畫比賽徵件新高。 我是廣告 請繼續往下閱讀 今年邁入第 15 屆的 Toyota 夢想車創意繪畫大賽持續升級，首度攜手同樣關注兒童藝術的雄獅文具及奶油獅，共同支持兒童藝術及創意發展。本屆於全國大賽獲得金獎的 9 件作品，將代表台灣至日本參加世界大賽。全球大賽獲獎者個人可獲得 5,000 美元獎金、獲獎者學校則可獲得 10,000 美元的高額獎金。Toyota 夢想車創意繪畫大賽邀請 15 歲以下全台中小學的青少年及學童參賽，依年齡分為A 組（8歲以下）；B 組（8-11(含)歲）；以及C組（12-15(含)歲）3 個組別。本次報名參賽即贈送 Toyota 夢想車x奶油獅 12 色蠟筆好禮乙份（數量有限，送完為止），團體報名參賽也享有 Toyota 夢想車x奶油獅繪畫套組乙份（數量有限，送完為止）、並可參加雄獅想像力製造所門票的抽獎活動。詳細活動內容及辦法請至活動網站查詢：(https://www.toyota.com.tw/event/202011_dreamcar/)或電洽：(02)2501-0231「2021 TOYOTA夢想車創意繪畫大賽工作小組」。