影／鹿港鎮長許志宏訪視東崎社區　幫長輩們加菜

鹿港東崎社區有一群熱心奉獻的志工夥伴，社區發展協會理事長莊瑞鑫的號召下，為社區的長輩們提供每週一次的供餐服務，四年來不曾申請過公部門的補助，鹿港鎮長許志宏今（3）日帶著白米前往探訪，幫長輩們加菜，也對社區志工伙伴們的服務精神深表敬佩。

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▲鹿港鎮長許志宏探訪東崎社區，也對社區志工伙伴們的服務精神深表敬佩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

× ▲鹿港鎮長許志宏探訪東崎社區，也對社區志工伙伴們的服務精神深表敬佩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

東崎社區在每週二的供餐之前，都會安排一些軟性課程給長輩們學習，例如麵茶、鳳眼糕製做，手工皂DIY、簡易食材料理，動動身體，安全用藥講習等，三日當天則製作加菲貓玩偶，長輩們聚精會神跟著老師動手做出一隻模樣可愛的加菲貓，感覺非常新奇，準備要把自己做好的成品帶回家給小孫子玩。

在課程之後，志工伙伴們也把飯菜都做好，提供大約40歲長輩的用餐，另外還有12位行動不便的長輩則由志工送餐到府，許志宏鎮長一時技癢，脫下西裝下廚炒菜，他表示，以前在軍中做過炊事班，大鍋炒五百個人的菜都沒問題，保證好吃。

▲鹿港鎮長許志宏探訪東崎社區，親自下廚幫長輩們炒道美味的菜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

× ▲鹿港鎮長許志宏探訪東崎社區，親自下廚幫長輩們炒道美味的菜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

理事長莊瑞鑫表示，他們希望鼓勵長輩們走出家門與社區互動，大家聚在一起吃飯聊天熱鬧卡趣味，如果家裡遇到什麼事情或是身體不適，鄰里才會相互照應。東崎社區內年輕人多在外工作，白天僅剩長輩們在家，社區希望以多辦活動的方式來吸引長輩們，帶給大家豐富熱鬧的生活，讓身心靈都更健康。

目前政府雖有長照據點設立的補助，但東崎社區因志工人力不足，所以供餐服務持續了四年，卻都沒有申請設立長照據點。莊瑞鑫表示，目前供餐收費每人20元，不足之處都是有錢出錢，有力出力，由社區勸募；平日也有鹿港天后宮、至誠慈善會等寺廟團體會捐贈一些生活物資關懷。

▲鹿港鎮長許志宏帶著白米探訪東崎社區，幫長輩們加菜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

× ▲鹿港鎮長許志宏帶著白米探訪東崎社區，幫長輩們加菜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

由於社區成立長照據點需有社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能等服務項目；莊瑞鑫認為，仍需社區居民建立共識，有足夠的能力時才能踏出這一步；許志宏表示，社區如有物資需求，鎮公所會全力協助，希望每一位社區的長輩都能夠被妥善照顧，在地安老，生活更有品質。