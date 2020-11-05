痛失大同百年經營權　70歲林郭文艷：我要學當市場派

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據了解，終於拿到主導權的市場派內部意見非常分歧，畢竟接下大同後的問題非常複雜，新負責人也可能得馬上面臨到公司巨額背書保證，董事長這個位子竟然變成「燙手山芋」；即使市場派可能推出現任東森電視董事長林文淵，但直到最近，內部還傳出「到底是誰找林文淵來的？」的說法，顯示市場派對於大同的經營團隊根本缺乏共識。
林郭慘敗 林文淵擬接董座
另一方面，痛失主導權的大同董事長兼總經理林郭文艷，除了既有的官司問題外，更可能得面對新經營團隊上任後的各種調查、甚至是求償，「她現在反而沒有執政者面對選民的負擔，準備開始當反對黨了，」林郭的幕僚轉述，「林郭說，她要開始學當市場派！」
百年大同的經營權大戲一直演到現在，外界還是霧裡看花。由於市場派意見尚未整合，目前可能還是會由林文淵，以競殿投資法人代表的身分出任董座。但下一個問題來了，大同總經理將由誰出任？會是市場盛傳的林郭嗎？對此林文淵表示，已經找到適合大同總座的人選，但還是要先確定誰是董事長。
可以確定的是，對於與林郭文艷共治，林文淵相當不以為然，「打個比方來說，蔡英文當選了，去找她前一任總統馬英九來組閣，你覺得合理嗎？」他強調。但市場判斷，以林文淵的用人風格，極有可能是請來過去曾有合作默契的中鋼、台電退休高階主管，執行日後大同的管理工作。
至於新董事會中除林郭文艷外，唯一一位非競殿投資法人代表的董事林宏信，仍強調對林文淵的支持，也會支持林文淵所提的總經理人選，「董總一定要能合，不然什麼事都做不了，既然支持董事長，就要支持他選擇的人。」
大同總經理人選，之所以挑動新董事會的敏感神經，是因為在此次政權和平轉移的背後，這確實一度是公司派和市場派協商合作的籌碼，更反映了新任董事會的可能矛盾。
大戰方歇 市場派傳想賣股
親近林郭文艷，以及三圓建設董事長王光祥陣營的不同人士，都證實林郭文艷在改選前由會計師陪同下，與王光祥及持股逾3成的大股東鄭文逸見面晤談至少3次。據悉是市場派主動對林郭文艷釋出善意，提出給3席董事以及總經理職務，換取改選順利進行，作為日後共治的基礎。這當中，林郭確實傾向接受提案，但問題在於王光祥始終沒有給出明確承諾，林郭核心幕僚透露，「每次會談後來又都說要再回去問一下，然後就不了了之。」
直到股臨會逼近，林郭文艷再追問要如何配票？對方竟回答每席只要比平均值多1至2%就可以，再加上林文淵也對媒體表示有望在9席中取得7席，林郭文艷才終於認清市場派其實根本無意合作。因此在股臨會前一晚，由於股權弱勢的事實已難改變，林郭文艷臨時決定全力衝刺獨立董事和保住自己的這一席，放棄原來被承諾的，由尚志資產董事長張益華出馬角逐的第3席董事。
據透露，林郭文艷在股東臨時會確定失去經營權後，已開始著手搬離大同總部的辦公室，另外在大同大學準備新辦公空間。今年71歲的林郭，面對改選慘敗的結果，終於接受多年來經營手法不獲股東認同的事實，甚至對親友感慨地表示，「70歲了，才要開始學如何重新做人」。
耐人尋味的是，股臨會改選完成後，市場上沸沸揚揚，傳聞王光祥和鄭文逸等市場派代表，已有意出售大同持股。消息指出，王光祥趁著近日大同行情火熱，開價70億元，將手上的所有股份打包出售。換算每股約為20元的價位，但潛在買家認為大同最新財報每股淨值僅15.27元，並未接受。
雖然這項說法未獲證實，林文淵更評論「此時售股邏輯不通」，但恐怕市場傳言並非空穴來風。相關人士表示，這場戰役打到後來，大家已漸漸發現當初最吸引市場派的土地資產，恐怕根本看得到但吃不到，還可能得立刻掏錢處理大同借貸擔保等問題。
首先，大同集團名下的土地資產，多數都與林家交叉持有，要實現開發利益，確實不如原來盤算的容易。王光祥口中屬「國家級資產」的中山北路大同總部，就和尚志資產名下許多其他精華區土地一樣，大同旗下的學校等財團法人與林家個人都有持分，大同總部與比鄰的大同大學，更是「我泥中有你，你泥中有我」。一旦要動到大同大學所持有的土地，就要經過校方董事會討論。
活化土地資產 恐怕難上難
此外，房地產界人士指出，外界一直認為大同集團持有仁愛路芙蓉大樓85%產權，其實大同電機透過尚志資產的持分為62%，其餘都是林家個人持有，據悉大同前董事長林蔚山本人就擁有3個樓層；另也有不少持分的菁霖公司，則是林家表親李家的家族投資公司，也非尚志資產所能控制。因此日後不論是要都更或是活化開發，都還得過得了林家這一關。
其次，大同正在向銀行團申請聯貸展延，這筆5年期、餘額仍有226.8億元的聯貸案，將於明年到期。該案過去是由林蔚山和林郭文艷拿出個人資產，作為連帶保證人，如今經營權易主，「林家夫婦反而解脫了。」但接下來王光祥或林文淵，甚至是其他金主，誰會有意願又有能力接續提供擔保，而且能為銀行團所接受？也將是考驗新經營團隊合作誠意的一大難題。
在股臨會改選完成、脫離全額交割的雙重題材下，大同股票連續爆量上漲。但這是否代表公司的真正價值，或是前景的確一片看好？市場派本身的信心也可以視為一項指標。「市場派其實也沒共識，只能先撐著，」一位王光祥陣營的金主自己坦承，打算就等進去大同清理戰場後，拿一筆就走了，因為不想再打爛仗，「但也有可能已經被掏空，什麼都沒了。」