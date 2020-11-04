防範塵螨引過敏、氣喘　毒物專家６招：枕頭要用熱水洗

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣普遍適合塵螨生長，留意寢具、絨毛等物品
毒物專家招名威教授表示，塵螨是一種肉眼看不見、極為細小的生物，約僅有0.03公分大，雖然細小且壽命也僅有約3個月，但卻經常大量存在於人們的生存空間中，據統計約有75%的居住環境有塵螨，且一次產卵數量是以百為單位，容易造成人體出現過敏反應，特別是溫度22度~26度、濕度70~80%左右的潮濕悶熱環境，正是適合牠們生長的空間，台灣各地普遍就符合這樣的條件。除了適合悶熱潮濕的環境，牠們也常見於枕頭、棉被之中，絨毛類型的物品也特別受到牠們的喜愛，像是娃娃、地毯、毛衣等物品，這些物品若沒有定期的清洗，長期下來累積的塵螨相當可觀。
塵螨易引起過敏反應，嚴重恐誘發氣喘等疾病
招名威教授進一步表示，塵螨不僅是個體本身，就連屍體、排泄物等也都會引起人體過敏反應，使人打噴嚏、流鼻水、鼻塞，眼睛紅、腫、癢、刺痛，甚至是造成皮膚過敏。而身體較敏感的族群，情況再嚴重一點，可能就會影響到睡眠、甚至是出現過敏性鼻炎或誘發氣喘，提醒民眾若有長期過敏情況，除了應就醫檢查外，也應檢視家中的環境是否正符合塵螨的生長條件。
６招防塵螨顧健康，寢具兩週洗一次為佳
招名威教授表示，台灣地理環境容易滋長塵螨，為了自身健康著想，相關的防範措施就要作的更勤一點，可從生活中的改變開始做起養成習慣：
１．避免絨毛物品：
例如像是地毯、布窗簾、絨毛娃娃等，這些都是相當容易藏匿塵螨之處，在台灣相當不建議擺設、裝置，建議收起地毯和布偶等相關物品，布窗簾可改為百葉窗。
２．開除濕、清淨機：
民眾平常可開啟除溼機降低環境的溼度，塵螨也就不易生長，沿海一帶的民眾家中環境濕度較高更要留意。也可選具有光觸媒、負離子等過濾塵螨效果的空氣清淨機改善環境。
３．定期清洗寢具：
台灣幾乎是長期符合塵螨生長條件的環境，這樣的情況下塵螨自然會不斷的生長，因此教授也建議應定期清洗枕頭、棉被、床單等寢具，或是一般所穿的衣物，建議兩週清洗一次為佳。
４．熱水殺死塵螨：
塵螨會勾住布料、絨毛等物品的材質纖維，用清洗的方式很難洗掉，若用一般溫度的水恐怕效果有限，但塵螨相當不耐高溫，因此建議在清洗枕頭、被套、衣物時，可用50度以上的熱水清洗並加入防螨洗衣精，殺死塵螨避免不斷累積。
５．曬太陽殺塵螨：
如前述，塵螨相當不耐高溫，因此也可將衣物、棉被等，趁天氣晴朗時拿去戶外曬太陽，如此也有利殺死塵螨。
６．使用防螨寢具：
科技發達，現在已有不少業者製作出具有防螨效果的寢具或相關產品，像是防螨枕套、保潔墊等。但也還是呼籲民眾，即便是使用防螨寢具，也應保持定期清洗的習慣。
《延伸閱讀》
．逆轉過敏體質，８招防孩童過敏，更能改善成人過敏。
．防皮膚癢，腸道要顧。腸道不好易引濕疹、過敏，留意４大重點能改善
．眼、鼻、皮膚過敏怎麼辦？中醫穴位、茶飲、熱敷等３招有助改善！
以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。