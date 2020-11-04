男性隱藏殺手？攝護腺癌確診逾3成已晚期，高低風險治療大不同？

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近年來，國內攝護腺癌發生率快速上升，2017年新增約5200位患者，與以往相比發生率大幅提升，儼然成為國人男性癌症中的隱藏殺手。雖然與其他癌症相比沒有那麼可怕，新北市立聯合醫院泌尿科翁竹浩醫師指出攝護腺癌未經妥善治療容易有致命危險，提醒不能因此疏忽。尤其早期攝護腺癌症狀不明顯，台灣民眾約33%確診時已是第4期。若不能及早發現，將大幅提升死亡風險。
翁竹浩醫師說明攝護腺癌除了1到4期的標準分期，還要以風險高低來區分，包含術前PSA數值、格里森分數、癌症侵犯範圍，有無遠端器官轉移，都是影響攝護腺癌預後的重要因素。翁竹浩也表示風險高不代表就是晚期，晚期通常是已經有轉移，而轉移性攝護腺可能產生骨頭、器官等遠處轉移，危險性更不可輕忽。
高風險攝護腺癌有分早晚期嗎？治療方式有差別？
翁竹浩醫師說明，一般而言低風險的攝護腺癌，在初期來說，有一種比較少見的治療方式為「積極監測」。由於攝護腺癌非常早期時，惡化速度較緩慢，可以先不進行積極治療，惟病人仍須定期回診追蹤，一旦攝護腺癌腫瘤開始出現變化，就需要及時介入控制病情。若攝護腺癌初診斷即屬中風險，可考慮接受達文西手術。擔心手術風險者，也可以選擇放射線治療合併短期荷爾蒙治療。至於診斷為高風險的攝護腺癌，則以放射線治療搭配長期荷爾蒙治療為主。
此外，轉移性攝護腺癌，即診斷就發現遠端器官轉移，傳統以荷爾蒙治療為主。翁竹浩醫師說明，轉移性攝護腺癌根據格里森分數高低、是否有多處骨轉移、內臟轉移等指標，可分為高風險與低風險。當判斷為高風險轉移性攝護腺癌時，預後情形較不佳，現在可與荷爾蒙治療搭配新一代口服荷爾蒙藥，實驗證明能延長整體存活率，合併使用4.5年，相較傳統治療可增加1.5年存活時間。另有少部分患者在治療後快速惡化，癌細胞逐漸轉變為「去勢抗性攝護腺癌」，這時化療就會扮演重要角色，可能與荷爾蒙治療同時使用。
男性要注意攝護腺癌的預防之道？
翁竹浩醫師呼籲，超過55歲的男性，當有泌尿道症狀出現，就應與醫師討論是否需要詳細檢查，目前攝護腺癌的預防主要以PSA（抽血）檢測、肛門指診、超音波為主，有攝護腺癌家族病史，則應提早到50歲開始每年定期檢查。由於攝護腺癌症狀與攝護腺肥大相似，會出現小便不順、頻尿、尿急、夜尿，甚至有漏尿情況，若年齡已到，建議定期檢測PSA評估風險，若太高可進一步討論是否需要切片檢查。
攝護腺特異性抗原（PSA）是風險衡量標準，不是判斷癌症的依據。國內目前標準為4ng/ml，4以上代表罹癌風險高，需要切片檢查，而PSA標準又會因攝護腺大小、年齡發生變動。醫師表示面對攝護腺癌，除了定期檢查，還要積極治療，並定期回診追蹤，才是正確治療對策。
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