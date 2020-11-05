老咪新玩法! Swindon Powertrain提供老Mini玩家電動車改裝套件

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這套Classic Mini Kit套件重量約70公斤，電池與電動馬達用以取代傳統的燃油引擎，引擎蓋下方直接配置12 kWh的電池模組，副車架則用來安裝可輸出109匹馬力的電動馬達，如果加選額外的電池冷卻系統及速度感應套件，這具電動馬達的最高出力還能達到163匹，同時電動馬達的輸出端已設計成符合原車傳動軸的規格，因此玩家只要把這組套件買回家就能直接安裝，若你對性能有更高需求的玩家還能選購專用的限滑差速器。
經過改裝後的老Mini在0-100 km/h的加速數據為9.2秒，極速可達128 km/h，若使用蓄電量更高的24kWh離電池模組，在續航里程方面可達200公里，若使用歐規的Type 2系統充電則可在4小時左右充飽電，這組套件將在下個月開始交付給訂購的客戶，據該公司表示目前已接到超過500位客戶想購買此套件的意願，若想購買改裝好的成品也是有的，該公司推出的Swind E Classic Mini售價為7.9萬英鎊，該車內裝還配有加熱地毯、加熱座椅、動力方向盤、空調系統等舒適配備，外觀則有6款車色可選，有興趣的老咪玩家不妨參考看看，把愛車升級為電動車好像也不錯唷。