影／惡靈偷入！萬善爺衝馬路驅逐 信眾勿犯「一禁忌」
影／惡靈偷入！萬善爺衝馬路驅逐 信眾勿犯「一禁忌」
文/保庇NOW
calendar_today2020-11-05 22:00:00
在前兩篇〈影／牽水「車藏」儀式！水災捲走上千人 習俗背後有洋蔥〉〈影／數十村民被亡魂集體附身？牽水「車藏」法會失控實錄〉文章中，我們跟著YouTube頻道【鬼man&阿道夫】主角「鬼面」一同深入了解「牽水（車藏）儀式」，「車藏」字發音為ㄓㄨㄤˋ，也會以「狀」替代。
此儀式源自清道光二十五年（西元1845年），農曆六月七日，台灣西南部遭逢颱風侵襲，傍晚雷雨大作，不只是山洪滾滾，就連沿海也慘遭海嘯淹沒，許多村莊在一眨眼間就被洪水吞沒，死傷人數無法準確計算，但粗估約有3000人（民間說法為7000人），後人認為此為台灣開拓以來死傷最慘重的天災，稱為「金湖大水災」或「六七水災」。而「牽（車藏）儀式」，又稱「牽水（車藏）」便是特別為超渡溺死者所舉辦。本系列的最後一支影片中，鬼面與三龍法師一同介紹在「牽水（車藏）儀式」中，萬善爺乩身的職責，儀式現場還發生了一些小插曲，疑似有惡靈入侵，遭萬善爺驅逐。透過鬼面與三龍法師的講解，也讓我們更加理解儀式背後的意涵，此外，三龍法師更提到參加儀式應該懷有虔敬、慎重的心態，若觸犯禁忌不只是對神明失敬，更是對在地信眾相當無禮。（編輯：連宜方）
*本文內容由Youtube頻道【鬼man&阿道夫】授權提供，不得隨意改寫、轉載*