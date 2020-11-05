▲ GoShare「智慧還車拍照」上線，雙 11「Fun 肆暢騎」逾三百萬大獎天天領

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步驟一：還車後於「本趟行程」頁面中，點選「拍照」進入拍照流程， 需於還車後 10 分鐘內完成拍照並成功上傳。

× 步驟一：還車後於「本趟行程」頁面中，點選「拍照」進入拍照流程， 需於還車後 10 分鐘內完成拍照並成功上傳。

步驟二：依 GoShare App 顯示畫面 指示，確保車牌在下方拍照區域內，並同步注意自身及 四周交通安全。

× 步驟二：依 GoShare App 顯示畫面 指示，確保車牌在下方拍照區域內，並同步注意自身及 四周交通安全。

步驟三：系統自動偵測車牌並捕捉到位置適中的畫面後，將出現藍色方框，倒數計時 3、2、1 後即自動拍照。用戶也可以選擇手動拍攝照片。

× 步驟三：系統自動偵測車牌並捕捉到位置適中的畫面後，將出現藍色方框，倒數計時 3、2、1 後即自動拍照。用戶也可以選擇手動拍攝照片。

步驟四：確認照片已清楚拍到完整車牌及停車格線，即可點選「上傳」。如欲重新拍攝照片，可點選「重拍」。

× 步驟四：確認照片已清楚拍到完整車牌及停車格線，即可點選「上傳」。如欲重新拍攝照片，可點選「重拍」。

步驟五：再次確認照片，點選「上傳」。照片上傳後，將無法更改。

× 步驟五：再次確認照片，點選「上傳」。照片上傳後，將無法更改。

步驟六：畫面顯示「已上傳」，即為上傳照片成功。用戶之後可以進入「你的行程」頁面，點選「行程明細」查看已上傳的還車照片。

× 步驟六：畫面顯示「已上傳」，即為上傳照片成功。用戶之後可以進入「你的行程」頁面，點選「行程明細」查看已上傳的還車照片。

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