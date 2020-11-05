▲ GoShare「智慧還車拍照」上線，雙 11「Fun 肆暢騎」逾三百萬大獎天天領

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GoShare 獻上雙 11 「Fun 肆暢騎」系列狂歡，四大主題好康與豐厚獎勵總價值超過三百萬元。11/6 至 11/11 活動期間，連續帶來：1) 主題一 -「隨機即享 1 元驚喜價」好評加開；2) 主題二 - GoShare 臉書官方粉絲團天天送出總價值 11 萬元騎乘金；3) 主題三 - 每天至 GoShare Select 精選餐廳並使用 SCAN & PAY 結帳即可拿 111 元騎乘金；4) 主題四 -「 GoShare 隨借隨還服務」車款享前 11 分鐘起跳價 11 元、完成換電挑戰最高享 1,111 元騎乘金、以及 GoShare 臉書官方粉絲團抽一日獨享 GoShare。
只需將 GoShare App 更新至 2.6.8 版本，就能搶先體驗快速便捷的「智慧還車拍照」功能，自動偵測並捕捉車牌後即拍照的聰明巧思，搭配簡單明瞭的使用介面，讓用戶透過六個簡單步驟即可輕鬆完成拍照。
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2020/11/6~11/11 之每日 18:00 至翌日 02:00 期間，凡使用 Visa 信用卡或 Visa金融卡綁定 Apple Pay，趟趟就有機會享受當筆金額 1 元驚喜結帳。
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2020/11/6~11/11，按讚 GoShare 臉書官方粉絲團並追蹤限時動態，每天將不定時送出總價值 11 萬元騎乘金優惠券，數量有限，領完為止。
>> 品嚐 GoShare Select 星級美味，用餐天天享 111 元騎乘金
2020/11/6~11/11，每天至 GoShare Select - Top 25 Urban Dining 任一精選人氣餐廳用餐，並使用 GoShare SCAN & PAY 結帳功能成功支付用餐金額，天天均可獲得 111 元騎乘金優惠券一張，數量有限，領完為止。
>> 1111 Fun 肆暢騎
- 1 起暢騎，前 11 分鐘起跳價 11 元：2020/11/11，騎乘所有 「GoShare 隨借隨還」服務車款均享前 11 分鐘起跳價 11 元。
- 1 日獨享，抽 24 小時免費騎乘：2020/11/9 至 GoShare 臉書官方粉絲團之活動貼文留言「11」，即有機會獲得 11/11 當日 24 小時騎乘券一張，限量 11 名。
- 1 起 Fun 電，完成最來電的騎士挑戰，最高賺 $1,111 元獎勵：2020/11/6~11/11，於 GoShare App 「騎士挑戰」完成「1 起 Fun 電」系列換電挑戰，即可獲得最高總價值 1,111 元騎乘金優惠券。