房市／選擇說真相　損失業績　房仲新星陳玟臻卻感動客戶

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多年前發生的一件事，讓選擇陳玟臻貫徹企業的「以人為本」經營理念，而損失一筆業績，卻竟然獲得無比的成就感。
「客戶的先生在簽約的不久前過世，因為小孩失去父親後非常難過，每天都有想自殺的念頭，而當時他們住在十層樓高的房子，這位媽媽很擔心小孩有一天會跳樓，於是想找一樓的房子。」陳玟臻說，當時幫客戶找到一樓的房子，也在簽約前詳細查檢過，但在簽約前一天，不放心地想到現場再查看房子的狀況，碰巧遇到鄰居，經詢問才得知該棟大樓別戶曾發生過燒炭自殺的事件，而她想到客戶是為了孩子才換屋，還是趕緊向對方說明，雖然後來決定不買了，卻因此獲得客戶的信任。
該名媽媽向陳玟臻回饋說:「她很感動，仲介業務會站在她的立場想」。雖然損失這筆業績，陳玟臻認為自己能幫忙客戶，這份工作讓她獲得十足的成就感。
業務工作要接觸形形色色的人，難免因為溝通誤解而有挫折。陳玟臻說，雖然遇到挫折不免大哭，但哭完後她告訴自己「事情總有解決的辦法」，還好在信義房屋工作很幸福，遇到任何問題，店長與同仁都會互相幫忙。
「當客戶覺得你不一樣，就會選擇你」陳玟臻回想自己從秘書轉任業務的這些年，她認為，過去秘書工作的歷練，培養她細膩的心，轉任業務後，可以看到客戶深層的需求，因為用心為客戶著想，她的業績一路穩定成長，曾連續兩年業績破600萬。
未來她想在業務工作繼續累積能量，就像信義房屋的理念「信義立業，止於至善」永恆追求，力求精進與公司一起成長。