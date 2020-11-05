建物結構快篩通知書惹非議　都發局：不是危樓證明書

台中市議員林祈烽、施志昌和鄭功進，今（5）日質詢指出，有民眾收到市府都發局寄來的建物快篩公文，指建物有耐震疑慮，需在110年底前再做耐震力初步評估檢查，由於語意不明，讓民眾誤以為房子是危樓，引發恐慌，要求市府發公文語意應明確清楚﹔都發局長黃文彬回應，公文不是危樓通知，只需要進一步再做耐震檢測評估。

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