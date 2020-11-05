被陳乃榮一把抓進懷裡　方志友羞喊：根本霸氣總裁

音樂劇《妖怪臺灣》改編自何敬堯暢銷同名著作《妖怪臺灣》，由方志友、陳乃榮主演，將台灣第一本妖怪百科跨足音樂劇，在舞台上呈現超過10種妖怪的樣貌。陳乃榮其中一場英雄救美方志友情節，他捨身擊退其他妖怪，將方志友摟在胸口裡超MAN模樣，讓女方驚嘆陳乃榮根本是霸氣總裁，而陳乃榮自認救的不是對方的肉體，而是她的內心，與她接下來面對人生的態度。

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▲陳乃榮在《妖怪臺灣》化身妖怪界霸總。（圖 / 故事工廠提供）

× ▲陳乃榮在《妖怪臺灣》化身妖怪界霸總。（圖 / 故事工廠提供）

劇中方志友飾演小說界的妖怪女王，陳乃榮則飾演妖怪之王蛇郎君，而在《妖怪臺灣》裡的蛇郎君是風靡妖界、魅力無窮的妖怪貴族，卻深深掛念著回憶中那個埋首書本、怪裡怪氣的人類女孩。陳乃榮與導演討論如何讓觀眾能感受到在「妖怪之王」蛇郎君的冷酷外表之下，因方志友而變得「柔軟、有人性、有溫度」，他認為蛇是冷血的，但該角理性大於感情，是個能顧全大局並站在對方立場著想的「成熟男人」。

▲陳乃榮飾演妖怪之王蛇郎君。（圖 / 故事工廠提供）

× ▲陳乃榮飾演妖怪之王蛇郎君。（圖 / 故事工廠提供）

此外，方志友透露與陳乃榮多年前曾因為電影拍攝一起上表演課，當時陳乃榮曾在表演課狂飆演技，讓她相當震撼，她還跟姐妹淘昆凌分享，這次跟陳乃榮合作演出《妖怪臺灣》，沒想到與對方睽違多年再次合作，陳乃榮彷彿忘了他們曾一起上過表演課，一副素昧平生的臉，讓她好氣又好笑。《妖怪臺灣》將於12月5日、6日於台中中山堂首演，購票請洽兩廳院售票系統。