24歲尼國大使、AIT興建代表處　看見台灣國際地位提升

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李蜜娜或許是特殊例子，但目前派駐台灣的各國使節代表，的確有愈來愈年輕化的趨勢。另一個更明顯、更具意義的變化是，過去很多非邦交國家派經貿部門代表駐台，以迴避敏感的政治關係；現在非邦交國不但派專業外交官來台，且在台灣活躍出席各種活動，不避諱表達和台灣的親近。顯示台灣的國際地位抬頭後，台灣的外交臉譜也正在改變中。
民進黨國際部主任、立委羅致政表示，台灣外交臉譜改變，「名」和「實」兩方面都有具體例證。以「名」來說，很多在台代表處過去以經貿文化辦事處為名，後來都改名，例如「英國貿易文化辦事處」更名為「英國在台辦事處」；「荷蘭貿易暨投資辦事處」改名為「荷蘭在台辦事處」。
尼加拉瓜代表李蜜娜 年輕吸睛又有台灣經驗
就連最保守的日本，過去駐台機構名稱是連國家字樣都沒有的「公益財團法人交流協會」，也改名「公益財團法人日本台灣交流協會」，顯示各國不再忌諱有政治意涵的駐台名稱。
在「實」的面向上，羅致政指出，非邦交國愈來愈傾向派駐外交部門官員來台，而非經貿部門人士，而且層級愈來愈高，很多是擔任過本國司長級職務或駐外大使後再派駐台灣。此外，過去駐台代表只會公開出席經貿活動，現在不但主動爭取和蔡英文總統會面，出席政治相關活動也不再刻意保持低調，代表處辦活動還會邀請我方官員出席。
這些質變與量變，固然和全球對中國反感及疑慮的氛圍有關，也和台灣多年來的努力有關。前駐法代表呂慶龍指出，以前台灣外交處境艱難，為了迴避中國壓力，各國派經貿人員或民間人士駐台，因為中國無法反對以經貿往來為由的交流；現在情況大不同，台灣自己很爭氣，無論經濟、民主發展都很好，讓非邦交國願意派專業的外交官來台，執行國與國之間更正常化的往來。
AIT興建代表處 指標性意義強大最受關注
據了解，各國駐台代表現在不但願意公開和蔡總統會面，和蔡總統會談時，更主動爭取進一步提升雙邊國家關係，積極和台灣打交道。過去駐台代表不太敢踏進民進黨中央黨部，現在民進黨舉辦的「外國駐台使節政策簡報會」，每次都「爆團」。蔡總統連任後，民進黨國際部6月舉辦一場簡報會，超過50個國家、60位使節代表報名，很多邦交國大使、非邦交國代表親自出席。民進黨決定定期舉辦簡報會，10月又辦了一場，出席者同樣踴躍。
去年正式啟用的AIT（美國在台協會）台北市內湖新館，是台灣外交地位提升的另一項重大指標。AIT內湖新館是外國在台灣第一個自行興建的代表處，占地6.5公頃，造價超過兩億美元，比美國在全球前兩大使館巴格達、北京的建造費用還高。新館採堡壘式布局，有反恐設計，同時是綠建築。過去AIT的華語訓練所在陽明山，現在已搬進內湖總部。AIT職員超過450人以上，是一個龐大的外交隊伍。
羅致政說，AIT新館的功能，比美國在其他邦交國的很多使館功能還強大，租期99年，AIT又花費近12億元台幣置產，買下天母的全新大樓當員工宿舍，表示AIT不打算走了，這也顯示美國非常重視台灣，有很大的政治意義。
各國愈來愈重視台灣，派駐台灣的官員也有年輕化趨勢。印度是最明顯的例子，印度前駐台代表史達仁（Sridharan Madhusudhanan）2016年來台就任，當時只有50歲，曾在印度駐中國、美國大使館工作，擔任過印度駐美大使館發言人。接任他的戴國瀾（Gourangalal Das）更年輕，今年44歲，已擔任過印度外交部美洲司司長。呂慶龍分析，「這是對台灣最直接的肯定，」表示台灣實力堅強，人家愈來愈重視你，願意派人才來歷練。
此外，歐盟駐台代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）44歲，是專業外交官，會講流利中文，也公開表示他的太太和兩個兒子都很喜歡台灣；土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）只有37歲，是土耳其政府資深官員，擔任過社會服務司副司長。呂慶龍說，使節年輕化是正常趨勢，因為在網路與新媒體時代，年輕外交官能活用這種趨勢，行銷自己的國家，和駐在國的年輕人也可以良好溝通。AIT前處長梅健華是史上最年輕的AIT處長，也是善用新媒體的代表人物。他駐台期間積極在臉書貼文、上傳影片和網友互動；更曾在臉書請教網友，寒假該去哪裡玩？引起全台縣市首長搶客，成功製造話題。
歐盟代表全家攏愛台灣 土耳其代表年僅37歲
羅致政說，年輕化不見得是一個指標，年輕人資歷淺，可能經驗不足，來台使節有豐富的資歷和政治分量，才是重點；不過，的確有愈來愈多外交官「視台灣為一個好缺」，因為台灣基礎設施好、環境安全又友善，在駐台官員口耳相傳下，吸引更多外交官爭取派駐台灣。
40歲的英國駐台副代表畢騰安（Andrew Pittam）也是專業外交官出身，攜家帶眷來台，去年第3個小孩在台灣出生。他接受媒體訪問時說，很喜歡在台灣的生活，「有機會在這邊生活和工作，感到很幸運。」
瑞典前駐台代表畢恆利（Henrik Bystrom）、荷蘭前駐台代表胡浩德（Menno Goedhart）及AIT前處長司徒文（William A. Stanton），都因為喜歡台灣的環境，退休後申請外僑永久居留證（梅花卡），留在台灣。
呂慶龍說，台灣外交臉譜明顯改變，是我們用自己的努力和實力，向世界證明台灣是一個不會停止進步的國家，所以要對台灣有信心，不必妄自菲薄。