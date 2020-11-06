「國內首位顱內高潮感關系歌手」是將於11月19日發表的Nissan New Juke！？全新MV同步發表！

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其實，車商邀請明星藝人代言、拍廣告與微電影乃業界常態，Nissan也甫與金鐘視帝莊凱勛合作拍攝全新Sentra宣傳影片，因此，收到New Juke邀請函時，身為台灣唯一擁有娛樂新聞的「汽車網站」編輯，立刻開啟雷達搜尋Nissan到底是要跟華納音樂的哪位歌手合作，或是華納體系中還有什麼樣的潛力新人是可能藉此合作同步發表的？時至11月5日，Nissan與華納音樂同步於臉書粉絲專頁發布前導影片，宣稱「這位歌手」首支MV也會在11月19日同步發表，影片中除了可以隱約看見New Juke的身影外，還出現了一位聲音充滿磁性的女性口述預告內容，更是引發許多人的好奇心，想知道這位「女歌手」到底是誰？接著在11月6日Nissan Taiwan於Youtube頻道再公布兩支前導宣傳影片，持續引誘眾人好奇心！
結果，經過求證，這位Nissan與華納音樂聯手打造的「國內首位顱內高潮感關系歌手」就是New Juke，看到這裡大家可能還是一頭霧水，歌手是New Juke？
這其實是Nissan一項首創地創新宣傳手法，以重視駕駛者駕馭車輛的感官體驗，並且融入近年十分流行的「ASMR顱內高潮」概念，以New Juke為主角，收錄New Juke手部觸碰、摩擦各個部位、以及操作介面時所發出的聲音收錄下來，並由華納音樂製作人、知名DJ-小四老師，將這些聲音混音製作New Juke全新「ASMR顱內高潮」單曲，同時拍攝MV，並將於11月19日New Juke發表當天，同步於線上發表；所以筆者猜了老半天的全新歌手就是New Juke，只能說裕隆日產汽車的行銷人員真是創意滿點，讓New Juke以全新歌手的身分登場，話說當年Juke問世時，就以極具特色的造型，衝擊眾人的視覺感官，這回全新世代的Juke即將在台灣上市，裕隆日產更以New Juke之ASMR挑逗大家的顱內高潮，真是傑出的一手。只是華納音樂若也同步舉辦新人發布會，邀請媒體參加，當新人一出場時發現是一輛車，肯定是很有趣，而這張ASMR單曲，不知道能不能報名金曲獎，還是持續收錄成一張專輯，報個最佳演奏專輯之類的獎項，肯定也會是音樂界的創新創舉。那不知道New Juke能不能也報名最佳新人獎項了！