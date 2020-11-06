▲ Red Bull 全新紀錄片登場：MotoGP 的崛起新星 Brad Binder

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25 歲的 Red Bull 車手 Brad Binder 來自南非的約翰內斯堡，他在 2020 年闖入 MotoGP 舞台，在本賽季捷克錦標賽中取得了歷史性勝利。在當時，賽車是一項由歐洲人主導的運動，年輕的局外人通常面臨較大的挑戰。這部紀錄片將揭開 Binder 崛起的故事。
Brad Binder 說：「我在 MotoGP 的第一個賽季經歷了高潮迭起，但我真的很樂在其中，而這部紀錄片真的超酷。年輕的時候，我總是在網上搜索有關車手和其他運動員的紀錄片，所以能夠擁有自己的紀錄片真的太瘋狂了。從 Red Bull 新秀杯到整個賽季，與 Red Bull 一起拍攝已經有將近 10 年的時間了–我敢肯定甚至有些事情我都已經忘記了，但我真的很期待看到這部片！」
Binder 從卡丁車開始展開了他的賽車生涯，他僅八歲就獲得了全國冠軍，後來他改成兩輪賽車，並於 2009 年 14 歲被接納為 Red Bull MotoGP 新秀杯冠軍。但是隨著 Binder 家族早期的成功，也犧牲了家庭的時光。母親 Sharon 移居歐洲以支持 Brad 的夢想，而父親 Trevor 則與弟弟和兩輪賽車手 Darryn 待在一起。2012 年 Brad 開始接觸 Moto3，但是直到他在 2016 年西班牙大獎賽上首次亮相上展現令人難以置信的衝刺，並拿下 Moto3 獲勝後，他才被正視為領獎台的強力競爭者之一。
在 Red Bull KTM 車隊 Aki Ajo 的指導下，Binder 成為 Moto3 世界冠軍，畢業升上 Moto2，並在 2019 賽季取得了 5 場勝利，成功拿下 MotoGP 的參賽權，以 33 號作為新的賽車編號，以呼應他的首字母縮寫。《Brad Binder: Becoming 33》以家庭訪談和歷程紀錄為該紀錄片特色，從他在南非的童年開始，一直到此時此刻，面臨全球健康疫情，Binder 的父母在世界的另一端為已成為 MotoGP 明星的兒子自豪著。這部長篇紀錄片還包含了 Aki Ajo 和著名的 MotoGP 評論員 Matt Birt 的見解，Matt 提到 Brad 表示：「他全力以赴的表現相當驚人。如詩般的表現，絕對是在 MotoGP 上看過的最偉大的景象之一。」
該紀錄片即日起在 Red Bull TV 上獨家提供。http://redbull.com/becoming33
這部電影的最佳觀看體驗是在 Red Bull TV App上。