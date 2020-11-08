3個百年工藝世家　靠「創新」傳承數代拚出好成績

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其實，全台手工燈籠店所剩無幾，承接祖業的二子林胤騰強調，連燈架都自製的更少。森興用的竹片不是桂竹，而是更有韌性、能摺成方形燈也不易斷的「刺竹」；會處理刺竹、懂用燈尺製作燈籠角度的人，很稀缺。林聰賢堅持用竹材，繪製用的紙面才平順，且燈火從竹簍透出象徵的「興旺之火」，更有鐵絲架無法比擬的質感。
1866年成立的森興燈籠店，在雲林北港已屹立超過150年。作為第5代傳人的林聰賢，直言剛退伍沒想過要回家幫忙，「當時店裡接下的訂單還沒做完，爺爺林森就中風」，面對長輩級客人催貨，不敢怠慢，才硬著頭皮接下重擔。
但林聰賢也曾面臨差點無人接班的困境，坦言長子、三子確定各自發展，只好寄望手巧又愛繪畫的次子，還傳授了規格不一的編竹技巧與宗教用規格。當年不到30歲的林胤騰其實想追夢，林聰賢笑稱是向媽祖拜求，「我盡力了，請祢幫我」，才讓失傳危機又順利度過。
林胤騰記憶中，小時候店裡做喪家燈籠生意較多，大人本來沒有特別想讓後代繼承，直到林聰賢接到更多宮廟生意，逐漸拉高比重到9成，才慢慢產生不捨家傳技藝消失的念頭，後來生意又很穩定，幾乎沒有淡旺季，也就一路並肩做到現在，「近年年輕人更嚮往出陣頭、風光遶境」，同時能繪製傳統與創新圖騰的森興，生意更是源源不絕。
宮廟的神誕遶境活動都需要燈籠，北港居民又有超強傳統宗教向心力，「這種偏執很誇張，又相當尊崇古禮。」父子兩人異口同聲地說，近年參加朝天宮爐主擲筊大典的，甚至超過兩百人，宮廟生意多到做不完。
對森興來說，新製爐主燈只是基本款，朝天宮遶境用的方形隨香燈，更是外面買不到，別人也做不來的。目前已經接下婆婆丁香削竹以及製燈架手藝的兒媳趙芳庭說，將來會教兒子做，但是否能傳承，得看潛移默化的結果了。
像今天天氣不太好，師傅無法曬香」，施金玉香鋪祖傳下來的製香工廠仍在運作，但師傅僅剩一人，主要處理工序複雜的立香。第8代傳人施燁志說，手工老師傅凋零在所難免，現在機器產出的「射出香」品質其實也不錯，他早早就和父親討論過，未來接家業後想把傳承重心轉為「調香」。
已有兩百多年歷史的施金玉香鋪，在全台宗教用香市場鼎盛時期，每年可產3萬台斤，須聘8位師傅及多位包裝阿姨，輪兩班制用餐，「香還沒曬乾，訂單就來」，後來好多自立門戶的手工香師傅都出自施金玉香鋪。但1970年代起，逐漸有台商外移製香產業到中國，低成本商品傾銷回台，讓製香業大受影響，施燁志說，從那時候開始就一路受到衝擊。
就在那時，第7代3兄弟鬧分家，施燁志父親施起勳是3子，繼承了製香工廠，兩位哥哥則承接店鋪生意。爺爺施奕漢後期要求施起勳另開店鋪、專賣自家製香，施起勳為區隔起見，取名「施金玉三房」。不過，這個名字經常遭到外地人誤解，以為施奕漢有3位太太。
承接「三房」事業的施燁志說，當時他想開發副品牌花草薰香用品，後來受貴人提點下，直接用中藥提煉，並把主副產品合併為單一品牌，命名「施金玉沐香齋」。
「父親作夢也沒想過，中藥會從製香配料變主角」，施燁志的革新方案曾不被看好，但現在已被同行關注這條路正走向創新，生活薰香品靠電商通路還拉到總業績5成，「所以我把調香祕訣備份好，相信傳承不會中斷」。
踏入瑞興錫舖大門，彰化鹿港人最愛用的三層式神桌即映入眼簾，做工精細的祭祀錫器整齊擺放神明前方，象徵鹿港富貴大戶人家。第4代傳人李漢卿從最上層香爐介紹起，每項錫工藝品都有名稱，工法糅合樸素風與花俏風的南北錫藝特色；這是「不聽話的李漢卿」，為了做出能在社會立足的革新成果。
李漢卿當年只抱著接接看家業的心態嘗試，但愈做愈入迷，便開始想突破，「希望做出客人想要的花樣」，父親曾質疑在搞東搞西、不願遵循傳統，但隨著研發成果受到客人喜愛，父親儘管沒稱讚，看在眼裡也就默許了。
瑞興現已全改做精緻手工藝品，角度平整、圓弧精巧、接縫貼合度高，再加上難度高的立體花紋；李漢卿對做起來有成就感的作品感到驕傲，「客人等上3、4年也很甘願」，就慢慢讓客人填單訂製，再限量批次生產，久而久之，形成不必趕工，又能穩住客源的製作形態。
「我們就是錫器界的LV，好東西值得客人等待，」李漢卿說，工廠生產的公版錫器就讓客人去其他地方買，「很多人願意耗費數年等待全套手工的祭祀用品」。1970年代正值台灣引進日本塑膠電鍍技術，幸好瑞興靠著創新想法，以及父子間的妥協，才讓傳統老店成功轉型。
「打錫」的工作環境溫度高、反光容易傷眼睛，且錫器熔點較低，稍微過熱就會弄垮作品，需要高度耐心，非常不容易學好。李漢卿很早就開始思考傳承問題。他坦言，傳承兩個字談何容易？不斷讓技藝強的祭祀用品創新升級，就是最好的出路，先闖出一番成績再讓下一代接，「讓他們知道回來也不錯」；當然，同時讓兒子在外面先闖幾年，再慢慢遊說，不知不覺，兩個兒子、媳婦等全家人幾乎擔起全部工作了。
接班順利之餘，李漢卿在社區大學邀約下，也開始教課。這些年熱中從事錫器精品製作的年輕人變多了，但著重茶道用品、家飾、手飾等創作。瑞興錫舖從第1代林玉取祖傳已166年，李漢卿尚不敢奢望孫子願意接班，但長子李政豪也隨父親開課教學，家傳手藝仍有革新與延續的希望。