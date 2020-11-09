昔日緊抱中國「白富美」 美容業能重啟高獲利動能？

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不過，自第3季起，業者的營收有逐月回溫之勢，讓投資人不禁想問，昔日的寵兒，有沒有機會擺脫疫情陰霾、重啟過去的高獲利動能？
面對面服務 受疫情影響大
羅麗芬是這次受創最深的公司，上半年營收衰退60.7 %，即使仍維持68.4 %的高毛利率，但稅後淨利衰退9成，每股稅後盈餘（EPS）只繳出0.3元成績，與去年同期的5.58元天差地遠。
羅麗芬業績衰退的理由很清楚：99%的營收來自中國；但是衰退幅度為同業之最，則是因其特殊的營運模式。
首先，羅麗芬研發及生產護膚用品，透過出貨給中國各地50個經銷商，將產品提供給終端美容院，再由美容院銷售給個人消費者，疫情期間美容院關閉，經銷商也停止進貨。其次，羅麗芬每年有3場大型招商會，都為公司帶來明顯業績貢獻，但上半年受限疫情停擺，再一次重傷業績。
所幸，隨著中國市場相關活動重啟，消費動能復甦，羅麗芬營收衰退的幅度，也自第3季起逐月縮小。10月中，該公司在中國湖州舉辦了一場大型招商活動，參與店家近1千1百家，也回復往年水準；而羅麗芬除了原本的3大品牌實體通路外，去年開始跨入電商領域並推出線上新品牌，鎖定中低價位新客群，同時推出養生品牌，預期明年將帶來新的業績動能。
業績回溫，法人也重新關注，近日羅麗芬舉辦法說會後，法人預期今年EPS約2.2至2.6元，明年可望回升到9元以上。
相較於羅麗芬，麗豐同樣是以中國市場為主，但是麗豐畢竟是美容保養股龍頭，集團底子強，上半年獲利衰退51.7%，衰退幅度小於同業，主要是因為麗豐特殊的直銷模式，對加盟主有最低進貨量的要求。
若從月營收來看，麗豐也是提早從第2季就開始有回溫的架式。隨著第3季營收逐漸返回正軌，實體店面開始招商，預期店數將持續上升，法人看好今年EPS仍有10至13元水準，預期明年回到14元水準，也還不到前2年15至18元的區間。
達爾膚 不再涉入中國銷售
另一檔美容保養高價股佐登，上半年獲利衰退83.1 %，也是因為去年中國營收已超過5成，受到疫情影響嚴重。
佐登有一半營收來自護膚產品，一半營收來自美容服務，在疫情影響下，消費者至門市進行美容護膚保養的意願大降，不過，9月SPA門市來客數已經恢復疫情前水準，公司也推出健康食品益生菌帶動營收成長，並計畫從9月至明年1月間，陸續在全台開設7家醫美診所。法人看好第4季營收及獲利有機會因此挑戰新高，今年EPS有機會挑戰5元，明年可回到10元以上水準。
其實，美容產業還有一檔達爾膚，也算是代表股之一，只是該公司自去年11月起，因大陸子公司持股比率調整，不再認列大陸營收於合併營收內，且於中國市場不再涉入終端銷售，僅專注於產品研發及製造，並以台灣市場為重，因此受到此波疫情衝擊不大，逃過一劫，上半年獲利僅衰退16.4 %。
觀察4家美容產業公司，雖然上半年業績皆有不小衰退，但自第3季起營收幾乎都呈現逐月成長。法人認為，美容產業最壞的時刻已經過去，隨著疫情影響逐漸退去，時序上進入第4季美容傳統旺季，可望逐漸擺脫衰退陰霾。