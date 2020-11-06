大同變天　林郭文艷首度吐心情：唉！所有苦難都承受完畢

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大同變天　林郭文艷首度吐心情：唉！所有苦難都承受完畢

財訊雙週刊

calendar_today2020-11-06 19:24:25

林郭文艷
▲大同變天，林郭文艷首度吐露心情。（圖／財訊雙周刊提供）
從大同股東臨時會改選董監挫敗，到董事會選出林文淵擔任大同董事長，失去公司經營權的大同公司榮譽董事長林郭文艷接受《財訊雙週刊》獨家專訪，首度面對媒體，深入剖析百年大同為何從轉投資事業失利，演變成現今經營權易主的局面，以及她個人的心路歷程。
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從兩年前華映、綠能相繼宣告破產，到大同經營權易主，林郭文艷細數這段時間以來大同原董事會在經營困境中如何掙扎求生，暗示大同其實在今年財報中就可以看到斷尾求生、積極發展本業後的轉機。但對於家族失去經營權，也黯然透露「事已至此，只能接受」的無奈。以下為專訪紀要：
問：大同的新經營團隊已經底定，林家失去經營權，您的感想如何？未來在公司要扮演什麼角色？

林郭：現在已成定局，上市公司就是要遵從公司治理的法規，我們要坦然面對。但是希望不管負責人怎麼變，大同的百年基業要維持，要讓各事業部門和投資公司，這些團隊能安心工作，營運不受影響。

大同經營最困難的地方，是在於大同的事業很複雜，每個事業都是不同的行業、不同的業務，單位很多，光是要繞一圈就要花不少時間。新的董事長和總經理11月上任，但12月底就要由董事會通過明年度預算，時間很緊迫，所以我也主動向林董表示，如果有需要，我都願意提供協助。

▲大同變天，林郭文艷首度吐露心情。（圖／財訊雙周刊提供）
▲大同變天，林郭文艷首度吐露心情。（圖／財訊雙周刊提供）
 

問：綠能和華映破產倒閉被視為是這一次大同經營權變天的導火線，究竟這兩家子公司出了什麼狀況？

答：在太陽能產業鏈中，大同是下游的系統整合廠，但綠能是做上游太陽能晶片的。事實上綠能的產能是全球前三大，但很不幸第一大是大陸的保利協鑫，價格由他喊，一下子降成1/3、一下子砍一半，因為他後面有國家補貼，我們卻沒辦法，所以台灣太陽能產業的上游不只是綠能，很多家都倒掉了。這是由於產業的環境，不是單一經營的問題。

因為大家太看好，所以投入的人很多，綠能因為價格是被大陸設定，市價根本達不到現金成本，最後資金耗盡就不支倒地。華映在面板也是類似的狀況，因為中國的產業補貼，所以台灣的面板廠都很辛苦，但是華映比起友達、群創的規模小很多，所以在市場被打壓的時候，承受力是比較弱的。

也有人說如果像奇美電早點賣掉不就沒事了，這樣說也沒錯。老實說，華映也找過買家，但是最後沒有談成，然後有那麼多員工，也不能隨便說關就關。為什麼會在前年12月爆發，是因為華映當時資金已經不夠，又欠了大陸子公司的一些貨款，突然之間大陸那裡要求欠款一次還清。

如果可以協商讓我們分期償還，也許還撐得過去，但華映就是因為錢不夠了才會欠款，又要一次返還，真的沒有能力。當時情況是非常緊迫的，因為華映又有國內的銀行貸款，如果怎麼樣的話，系統性的風險很高，尤其華映、大同的往來銀行差不多一樣。所以華映就召開緊急董事會，在律師建議下，我們是不得不、被迫讓華映申請重整。

我現在回想，也沒有其他選擇餘地。華映的重整，法官沒有批准，所以只好改聲請破產。綠能申請債權債務協商，最後也是沒有結果。發生這樣的事情，只能積極去處理他，盡量減少傷害。

大同的理念從創辦人開始，每投資一個事業，都是希望盡量做下去，而不是看不好就收。也想過如果早10年賣了華映，就沒有後面這麼多事。最近大陸國家補貼轉向半導體，面板的殺價力道減弱，友達、群創開始可以喘口氣，我看了蠻感慨的。時也？命也？到底什麼決策是對的？總之華映就是沒有機會也沒有時間等到下個春天再來。

時光不能倒流，對這個結果，我們也覺得非常遺憾。畢竟華映20年來虧得多賺得少，大同因為要承擔非常重大的投資損失，也造成大同長年沒有辦法發出股利，我們也只能對所有股東說抱歉。

現在綠能已經裁定破產，脫離大同的財報，而且回沖了20億以上的投資貸餘。華映雖然還在申請破產的階段，但只剩設備折舊和利息，對大同的負擔也減低很多，而且等破產裁定後也可以回沖一大筆投資貸餘，目前初估大約有70億，甚至可能更多。

問：這是您經營以來最辛苦的一段時間嗎？

答：可以說，大同所有的苦難，我們都承受完畢了。一家公司倒閉已經夠慘了，何況是同時兩家。所以去年上半年面對銀行的疑慮，我們花了多少力氣，才能穩住現在的局面。但這些都不能講，因為會有連鎖效應，所以只能靜靜的處理。

▲大同變天，林郭文艷首度吐露心情。（圖／財訊雙周刊提供）
▲大同變天，林郭文艷首度吐露心情。（圖／財訊雙周刊提供）
 

這一路走來，壓力真的很大。所以我在這裡也要感謝我的團隊，這裡面有很多人做了很多事，我們的同仁大家守住business，該去做什麼、該去賣什麼、該去標什麼，每天照做，我還要面臨外面一些重大的挑戰。外面的事是一回事，重點裡面是不能亂啊！因為已經衝擊這麼大了，一直到上半年，才把銀行端穩住了。這是內外交攻，真的從來沒有想像過會面臨這麼大的難題。

問：外界給您「最強媳婦」的封號，您怎麼看？

答：媒體給了我很多封號，但這些是褒還是貶，是諷刺還是稱讚，我真的不知道，也覺得不是很重要。重要的是今天我在這個位子上，負責人就是要負責任，我是不是林家的人，是不是女性，是不是媳婦，是重點嗎？而是有一個somebody在這個位子上，他就應該要撐住大局，即使是碰到漩渦急流，到足以沖垮的程度，要如何力挽狂瀾，讓百年基業不會動搖，總有人要解決。

我不可能獨力撐天，所以我說要感謝團隊，我就是陪著他們做，感謝他們，給他們鼓勵。讓他們覺得，天塌下來有人會頂著。讓他們有這種感覺，大家就會繼續往前走。

問：但股東看起來並不認同，現在經營權改變，會覺得挫敗嗎？

答：我想這就是一個事實。我們也只能期待新的經營團隊能好好經營這個公司。

問：對於新經營團隊會如何衡量？如果真的立刻開發土地？會如何監督經營團隊？

答：從媒體報導上看起來，至少他們沒有要馬上賣土地。至於活化資產，如果做得多，增加大同收益，那並不壞啊！只是我們一路走來，資產開發一直是很長的流程。但公司是延續的，最好在本業也有所著墨，不要注意力只放在資產開發，畢竟這是很長期的。

以後有什麼議案，就是在董事會上會理性討論，對的就是對的，不能為反對而反對，但要贊成，就要拿出很堅強的理由。大同繼續好下去，是最重要的。

問：所以只要大同好，是不是林家經營不重要？

答：（沈默5秒）重要的是……就說…….看有沒有心想要把他經營好。

問：所以只要有心經營，林家也不一定要重新經營？
答：（沈默8秒）如果站在大同股東的立場應該是這樣，誰是最適合的人，有沒有心，有沒有能力，如果一切為公司好，就是這樣。
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