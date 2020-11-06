大同變天　林郭文艷首度吐心情：唉！所有苦難都承受完畢

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問：大同的新經營團隊已經底定，林家失去經營權，您的感想如何？未來在公司要扮演什麼角色？
林郭：現在已成定局，上市公司就是要遵從公司治理的法規，我們要坦然面對。但是希望不管負責人怎麼變，大同的百年基業要維持，要讓各事業部門和投資公司，這些團隊能安心工作，營運不受影響。
大同經營最困難的地方，是在於大同的事業很複雜，每個事業都是不同的行業、不同的業務，單位很多，光是要繞一圈就要花不少時間。新的董事長和總經理11月上任，但12月底就要由董事會通過明年度預算，時間很緊迫，所以我也主動向林董表示，如果有需要，我都願意提供協助。
問：綠能和華映破產倒閉被視為是這一次大同經營權變天的導火線，究竟這兩家子公司出了什麼狀況？
答：在太陽能產業鏈中，大同是下游的系統整合廠，但綠能是做上游太陽能晶片的。事實上綠能的產能是全球前三大，但很不幸第一大是大陸的保利協鑫，價格由他喊，一下子降成1/3、一下子砍一半，因為他後面有國家補貼，我們卻沒辦法，所以台灣太陽能產業的上游不只是綠能，很多家都倒掉了。這是由於產業的環境，不是單一經營的問題。
因為大家太看好，所以投入的人很多，綠能因為價格是被大陸設定，市價根本達不到現金成本，最後資金耗盡就不支倒地。華映在面板也是類似的狀況，因為中國的產業補貼，所以台灣的面板廠都很辛苦，但是華映比起友達、群創的規模小很多，所以在市場被打壓的時候，承受力是比較弱的。
也有人說如果像奇美電早點賣掉不就沒事了，這樣說也沒錯。老實說，華映也找過買家，但是最後沒有談成，然後有那麼多員工，也不能隨便說關就關。為什麼會在前年12月爆發，是因為華映當時資金已經不夠，又欠了大陸子公司的一些貨款，突然之間大陸那裡要求欠款一次還清。
如果可以協商讓我們分期償還，也許還撐得過去，但華映就是因為錢不夠了才會欠款，又要一次返還，真的沒有能力。當時情況是非常緊迫的，因為華映又有國內的銀行貸款，如果怎麼樣的話，系統性的風險很高，尤其華映、大同的往來銀行差不多一樣。所以華映就召開緊急董事會，在律師建議下，我們是不得不、被迫讓華映申請重整。
我現在回想，也沒有其他選擇餘地。華映的重整，法官沒有批准，所以只好改聲請破產。綠能申請債權債務協商，最後也是沒有結果。發生這樣的事情，只能積極去處理他，盡量減少傷害。
大同的理念從創辦人開始，每投資一個事業，都是希望盡量做下去，而不是看不好就收。也想過如果早10年賣了華映，就沒有後面這麼多事。最近大陸國家補貼轉向半導體，面板的殺價力道減弱，友達、群創開始可以喘口氣，我看了蠻感慨的。時也？命也？到底什麼決策是對的？總之華映就是沒有機會也沒有時間等到下個春天再來。
時光不能倒流，對這個結果，我們也覺得非常遺憾。畢竟華映20年來虧得多賺得少，大同因為要承擔非常重大的投資損失，也造成大同長年沒有辦法發出股利，我們也只能對所有股東說抱歉。
現在綠能已經裁定破產，脫離大同的財報，而且回沖了20億以上的投資貸餘。華映雖然還在申請破產的階段，但只剩設備折舊和利息，對大同的負擔也減低很多，而且等破產裁定後也可以回沖一大筆投資貸餘，目前初估大約有70億，甚至可能更多。
問：這是您經營以來最辛苦的一段時間嗎？
答：可以說，大同所有的苦難，我們都承受完畢了。一家公司倒閉已經夠慘了，何況是同時兩家。所以去年上半年面對銀行的疑慮，我們花了多少力氣，才能穩住現在的局面。但這些都不能講，因為會有連鎖效應，所以只能靜靜的處理。
這一路走來，壓力真的很大。所以我在這裡也要感謝我的團隊，這裡面有很多人做了很多事，我們的同仁大家守住business，該去做什麼、該去賣什麼、該去標什麼，每天照做，我還要面臨外面一些重大的挑戰。外面的事是一回事，重點裡面是不能亂啊！因為已經衝擊這麼大了，一直到上半年，才把銀行端穩住了。這是內外交攻，真的從來沒有想像過會面臨這麼大的難題。
問：外界給您「最強媳婦」的封號，您怎麼看？
答：媒體給了我很多封號，但這些是褒還是貶，是諷刺還是稱讚，我真的不知道，也覺得不是很重要。重要的是今天我在這個位子上，負責人就是要負責任，我是不是林家的人，是不是女性，是不是媳婦，是重點嗎？而是有一個somebody在這個位子上，他就應該要撐住大局，即使是碰到漩渦急流，到足以沖垮的程度，要如何力挽狂瀾，讓百年基業不會動搖，總有人要解決。
我不可能獨力撐天，所以我說要感謝團隊，我就是陪著他們做，感謝他們，給他們鼓勵。讓他們覺得，天塌下來有人會頂著。讓他們有這種感覺，大家就會繼續往前走。
問：但股東看起來並不認同，現在經營權改變，會覺得挫敗嗎？
答：我想這就是一個事實。我們也只能期待新的經營團隊能好好經營這個公司。
問：對於新經營團隊會如何衡量？如果真的立刻開發土地？會如何監督經營團隊？
答：從媒體報導上看起來，至少他們沒有要馬上賣土地。至於活化資產，如果做得多，增加大同收益，那並不壞啊！只是我們一路走來，資產開發一直是很長的流程。但公司是延續的，最好在本業也有所著墨，不要注意力只放在資產開發，畢竟這是很長期的。
以後有什麼議案，就是在董事會上會理性討論，對的就是對的，不能為反對而反對，但要贊成，就要拿出很堅強的理由。大同繼續好下去，是最重要的。
問：所以只要大同好，是不是林家經營不重要？
答：（沈默5秒）重要的是……就說…….看有沒有心想要把他經營好。
問：所以只要有心經營，林家也不一定要重新經營？
答：（沈默8秒）如果站在大同股東的立場應該是這樣，誰是最適合的人，有沒有心，有沒有能力，如果一切為公司好，就是這樣。