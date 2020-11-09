「近乎藝術等級」，Mazda CX-30 獲日本最佳設計大賞
「近乎藝術等級」，Mazda CX-30 獲日本最佳設計大賞
2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-11-09 12:25:01
Mazda CX-30 榮獲「2020～2021日本自動車殿堂最佳設計大賞Car Design of the Year」。
日本自動車殿堂(Japan Automotive Hall of Fame, 簡稱JAHFA)為日本非營利組織，成立宗旨為表彰對日本汽車產業、學術、文化等領域有卓越貢獻的傑出人物，每年亦針對一年內販售新車綜合評比出年度最佳新車。CX-30 本次獲獎也是繼 2007～2008 年度的 MAZDA2 以來再次獲得最佳設計大賞 Car Design of the Year 的殊榮。Mazda CX-30 是 Mazda 長期觀察全球休旅車市場持續成長的需求後，於 2019 年 10 月所推出的全新跨界休旅車型。此次獲得評審團青睞的理由，包含「近乎藝術等級的設計協調性」、「能夠表現奔馳感的車身外觀」、「讓乘坐者都能安心享受的內裝設計」。CX-30 首席設計師柳澤亮於獲獎時表示：「今年是 Mazda 創立的 100 週年，在如此值得紀念的一年獲得這個榮譽，真的非常感動。CX-30擁有如同轎跑車的動態美和休旅車的力量感外型，同時藉由它「流動」的車身光影，優美映照出周圍景色，表現出生命感。而內裝的部分，這次我們創造出能夠給予所有乘坐者貼心舒適感的高品質車內空間。如果透過本次獲獎而讓更多的顧客了解CX-30，無疑將是我人生中最光榮的時刻、最大的喜悅。」