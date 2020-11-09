▲ Gogoro 與米其林打造電動機車專胎，Gogoro S2 率先標配

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作為米其林全球首款電動速克達專用輪胎，不僅要符合米其林的各項性能、安全標準，輪胎的節能性也是雙方研發團隊的首要任務，節能輪胎最關鍵的是要降低滾動阻力，但卻不能犧牲攸關安全性能的煞車距離；因此降低滾動阻力、控制輪胎滾動時的工作溫度、提升輪胎接地面積等要項，都是雙方合作開發的主要核心目標。
本次攜手合作開發的電動機車專用輪胎 City Grip Saver，採用全新含矽配方特殊膠料及鯊魚齒細溝槽胎紋設計，讓輪胎保有排水、濕抓性能，不僅有效縮短濕地煞車距離 10%，抓地力全面提升；同時透過低滾動阻力設計，幫助提升 14.4% 的騎乘效率，符合了節能目標，更提升了磨耗表現。
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