小改款 Hyundai Ioniq Hybrid 105.9 萬起，線上購車平台同步登場

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小改款 Hyundai Ioniq Hybrid 105.9 萬起，線上購車平台同步登場

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calendar_today2020-11-09 18:25:01

小改款 Hyundai Ioniq Hybrid 105.9 萬起，線上購車平台同步登場
▲ 小改款 Hyundai Ioniq Hybrid 105.9 萬起，線上購車平台同步登場
Hyundai 汽車總經銷南陽實業正式發表全新改款的 Ioniq Hybrid 油電車型，並正式發表「Hyundai Click To Buy」線上購車平台。
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全新改款 Ioniq Hybrid 造就 0.24Cd 超低風阻係數之際，更搭載嶄新菱格紋造型氣壩，匹配複眼式 LED 頭燈及雙刀式 LED 日行燈，並於 Fastback 斜背美臀造型中整合箭矢型 LED 尾燈。
內裝導入全新 7 吋 SuperVision 全彩數位儀錶，可依照不同駕駛模式切換，行車資訊更清晰；中控台造型重新佈局，以 8 吋懸浮式觸控多媒體影音主機為主體，搭載動態能源管理系統，並支援 Apple Carplay/Android Auto 功能；高科技控台造型延伸至觸控式雙區恆溫空調，搭配科技藍車室氣氛燈、手機無線充電裝置。

yundai SmartSense 科技 實踐 Level 2 半自動駕駛等級

Ioniq Hybrid 以最高安全規格打造，此次搭載的 Hyundai SmartSense 智能安全科技，舉凡 SCC智慧型主動車距維持系統（附Stop & Go）、FCW前方撞擊警示系統/FCA前方主動撞擊煞停輔助系統（含行人偵測）、LFA車道維持輔助系統、LDW車道偏移警示系統/LKA車道偏移輔助系統、LVDA前車駛離提醒系統、DAW駕駛疲勞警示系統，以及HBA智慧型遠近光燈調節系統等，提供 Level 2半自動駕駛等級。車體大幅採用 AHSS 先進高剛性鋼材打造超高車體結構剛性，先進高剛性鋼材使用比例高達 53.5%，搭配全車 7 具 SRS 輔助氣囊，因此在 2017 年上市後連續三年獲得國際車輛安全評鑑機構 IIHS TOP SAFTY PICK 的榮譽。

24.7km/L 高效節能

Ioniq Hybrid 結合 1.6L 直列四缸 Atkinson 循環汽油引擎，具備 GDi缸內直噴技術與 Hybrid 電動馬達，搭配鋰離子聚合物電池，相較於鎳氫電池擁有效率高、重量輕、體積小三大優點，並透過先進智慧油電系統管理，可主動搜集且分析路況，行駛中無縫轉換汽油引擎與電動馬達動能輸出，亦可於煞車時回充電能，不僅輸出同級油電車最佳 141ps 綜效馬力，更達成 24.7km/L 驚人的平均油耗成績，原廠並設定 ECO 及 Sport 兩種不同駕馭模式。原廠亦提供 Hybrid 電池 8 年不限里程保固。

Hyundai Click To Buy」讓買車變得簡單

「Hyundai Click To Buy」線上購車服務平台，透過簡單易懂的服務流程，讓購車過程更為簡單明瞭。「Click To Buy」線上購車服務平台提供線上模擬展示間，並以預覽功能提供車輛 3D 的立體擬真展示功能，不同車色、座艙內不同飾板或材質與顏色搭配，都能迅速呈現眼前。完整的車輛規格，也會於選購時同步呈現，讓車輛資訊一目瞭然，盡可能提供購車者所需的一切資訊。

公開透明的價格，也同樣是「Hyundai Click To Buy」線上購車的一大優勢，購車者無需再經過傳統與第一線銷售人員的價格攻防，就能以最優惠的售價購入愛車。透過線上平台訂購完成及了解需求後，如需試乘體驗可安排到指定地點，以及指定展示中心完善後續服務，大幅簡化購車商談的繁複度。購車者更可在手機、平板電腦、桌上型電腦等各式裝置上完成購車流程，無需驅車前往展示間。至於交車售後服務，一如新車服務項目完備俱全，同樣享有新車保固、回廠標準作業與專業技術維修。

首推新能源車款

「Hyundai Click To Buy」線上購車服務平台推出之際，首賣車型為全新改款的 Ioniq Hybrid 以及 Kona Hybrid 油電車，兩款均屬品牌全球戰略車，同樣都搭載 1.6L 汽油引擎高科技鋰電池動能系統。即日起，於平台完成訂購新車就享高額購車金優惠回饋。

Hyundai Click To Buy 網址：https://www.hyundai-motor.com.tw/clicktobuy
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