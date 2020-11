▲ 小改款 Hyundai Ioniq Hybrid 105.9 萬起，線上購車平台同步登場

我是廣告 請繼續往下閱讀

Hyundai SmartSense 科技 實踐 Level 2 半自動駕駛等級



Ioniq Hybrid 以最高安全規格打造,此次搭載的 Hyundai SmartSense 智能安全科技,舉凡 SCC智慧型主動車距維持系統(附Stop & Go)、FCW前方撞擊警示系統/FCA前方主動撞擊煞停輔助系統(含行人偵測)、LFA車道維持輔助系統、LDW車道偏移警示系統/LKA車道偏移輔助系統、LVDA前車駛離提醒系統、DAW駕駛疲勞警示系統,以及HBA智慧型遠近光燈調節系統等,提供 Level 2半自動駕駛等級。車體大幅採用 AHSS 先進高剛性鋼材打造超高車體結構剛性,先進高剛性鋼材使用比例高達 53.5%,搭配全車 7 具 SRS 輔助氣囊,因此在 2017 年上市後連續三年獲得國際車輛安全評鑑機構 IIHS TOP SAFTY PICK 的榮譽。





24.7km/L 高效節能



Ioniq Hybrid 結合 1.6L 直列四缸 Atkinson 循環汽油引擎,具備 GDi缸內直噴技術與 Hybrid 電動馬達,搭配鋰離子聚合物電池,相較於鎳氫電池擁有效率高、重量輕、體積小三大優點,並透過先進智慧油電系統管理,可主動搜集且分析路況,行駛中無縫轉換汽油引擎與電動馬達動能輸出,亦可於煞車時回充電能,不僅輸出同級油電車最佳 141ps 綜效馬力,更達成 24.7km/L 驚人的平均油耗成績,原廠並設定 ECO 及 Sport 兩種不同駕馭模式。原廠亦提供 Hybrid 電池 8 年不限里程保固。





「Hyundai Click To Buy」讓買車變得簡單



「Hyundai Click To Buy」線上購車服務平台,透過簡單易懂的服務流程,讓購車過程更為簡單明瞭。「Click To Buy」線上購車服務平台提供線上模擬展示間,並以預覽功能提供車輛 3D 的立體擬真展示功能,不同車色、座艙內不同飾板或材質與顏色搭配,都能迅速呈現眼前。完整的車輛規格,也會於選購時同步呈現,讓車輛資訊一目瞭然,盡可能提供購車者所需的一切資訊。





首推新能源車款



「Hyundai Click To Buy」線上購車服務平台推出之際,首賣車型為全新改款的 Ioniq Hybrid 以及 Kona Hybrid 油電車,兩款均屬品牌全球戰略車,同樣都搭載 1.6L 汽油引擎高科技鋰電池動能系統。即日起,於平台完成訂購新車就享高額購車金優惠回饋。