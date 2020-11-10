保時捷駕訓體驗營證明純電跑車Taycan賽道表現依舊嗆辣!

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次Porsche Taiwan邀請媒體到台中的麗寶賽道好好體驗一下品牌首款電動跑車Taycan的魅力，這也是在疫情後今年首度有品牌在這舉辦大型的賽道體驗活動，為了把握這難得機會，曾去上海”試乘”過Taycan原型車的我當然義不容辭地報名。由於這次試駕行程僅規劃半天時間，因此原廠把活動規模簡化，去年全場跑的Boxter、Cayman、911、Macan、Cayenne全部擺在一邊，重點就是要讓大家好好體驗Taycan全車系的不同特性。
雖然這次媒體梯次的活動規模縮減，不過還是安排了繞錐、煞停、賽道操駕這三項關卡，依照老規矩，上場前教練依舊不厭其煩的提醒大家在賽道上的注意事項、麗寶賽道的進出彎及煞車時機點，還有調整出正確的操駕坐姿，這些對於經常來麗寶賽道參加活動的媒體已是再熟悉不過的流程。
第一關Braking煞停項目，使用的車輛為911 Turbo S Cabriolet，這邊先簡單敘述一下這輛車的性能數據，這輛原廠報價1,156萬元起的超跑擁有650匹最大馬力及800 Nm的扭力峰值，2.7秒達成0-100 km/h的表現比Taycan Turbo S還快0.1秒，說它是Porsche的性能指標車款一點也不為過，這關主要是靠著彈射起跑模式盡量在最短時間內衝到指定速度，再藉由優異的陶瓷碳纖維煞車系統將車輛迅速停下，體驗911 Turbo S絕佳的急加、減速過程，起跑前必須同時將左腳踩著煞車右腳踩著油門，待儀表出現Launch Control字樣後瞬間放開煞車，此時車輛在極高的轉速下衝出，並控制在輪胎不打滑的狀態做出最佳的起跑成績，衝出後除了需對抗強烈的貼背感所帶來的加速恐懼，過強的G值也會讓視線周圍短暫模糊，還要在2-3秒後衝過錐桶急踩煞車，這一切都在電光火石下的瞬間達成，除了體驗到噁心的加速感及煞車性能，同時不由得讚嘆一旁的教練必須經歷這個過程兩周的時間，真心佩服!
接著下一關繞錐，使用車款為718 Boxter T，低底盤、短軸距、水平對臥引擎加上又更輕量化的車體，綜合以上特點轉化成刁鑽的操駕特性拿來繞錐再適合不過，這關一開始左去繞6個錐桶，緊接著路底煞車進一個右彎，接著再從右側進錐桶繞回，為了增加關卡樂趣還幫每位媒體測時，最快者能得到模型車一輛，常參加駕訓活動的媒體開起來感覺游刃有餘，錐桶跟錐桶之間的距離感抓得很準，厲害點的還能適時多補些油門，不常開的在繞錐過程中的角度就會拉的比較開，車頭拉回來的時間較長因此相對慢些，不過這是第一次開Boxter繞錐，雖然300多匹的馬力對比其他豪華品牌的性能房車來說不算亮眼，不過在做相同動作時，Boxter底盤低車重輕的優勢表現更為俐落，對於左右重心的轉移速度也快，駕馭起來的信心度非性能房車能比擬，簡單來說就是容錯度更高更容易上手。
最後一關來到今日活動的重頭戲Taycan賽道試駕，車款的外觀、內裝與配備這些細項先不提，等日後單車試駕時再好好幫各位介紹，重點先放在Taycan在賽道上的表現究竟還符不符合Porsche的品牌精神，提到電動車，在Tesla導入台灣之後相信已有不少消費者體驗過電動車的滋味，依先前開過Model S與Model 3的經驗來看，Performance版的加速性能確實驚人，即便4人滿座同樣能感受到明顯的貼背感，電動馬達起步就能全扭力輸出的特性實在迷人，與傳統內燃引擎還須等待拉轉的物理天性差異頗大，但快歸快，底盤調教的火侯還是遜於擁有好幾10年功力的汽車品牌，但在Taycan身上完全不會有這個問題，除了加速過程中聽不到引擎拉轉及渾厚的排氣聲浪，少了些刺激腎上腺素的興奮劑，但駕馭起來完完全全是熟悉的Porsche味。
這次試駕的Taycan有Turbo及Taycan Turbo S兩種車型，一開始駕駛Taycan Turbo進入賽道時，教練便迅速拉出一小段距離讓車隊能夠體驗電動車瞬間加速的感受，當下設定在Sport模式時速約40 km/h上下，正當我準備踩下2/3油門時，本來預期速度會像燃油車般循序帶出，突然蹦一下車子就迅速向前衝刺，身旁另一位媒體也被這突如其來的力道給嚇到，沒想到動力來的如此迅速且強烈，因為沒有傳統引擎轉速聲作為動力高峰點的判斷，對於如此瞬間的反應我們兩個都默默笑了，這感覺有點微妙，明明駕駛一部速度飛快的跑車，但車內除了輪胎滾動聲與捷運加速相似的馬達聲外，再來就是飛馳而過的圍欄與瞬間拉近的車距提醒著我正以極快的車速前進，這是我對Taycan深刻的第一印象。
隨後開的Taycan Turbo S更不用講，動力向上加的結果就是帶來更猛爆的加速反應，最高761匹馬力帶動2.3噸車重宛如無物般輕盈，雖然這次沒有規劃Taycan彈射起跑的項目，不過好像也沒這必要，每一次重油門每一段加速都好像彈射起跑的感覺，完全無遲滯的加速反應讓當天與會媒體玩的不亦樂乎，彎道中的表現也是十足Porsche風格，原本預期不輕的車重會在彎中放大缺點，沒想到一樣輕輕鬆鬆進彎出彎，好像違反物理定律一般完全無視，過了幾圈膽子更大後便切到Sport Plus模式，此時車尾的調性變得更為活潑，出彎補油車尾微微滑移的感覺好不暢快，要不是教練在前方有壓車速，不然真想好好放膽開它個幾圈，原本預期電動車會不會走味的疑慮在此時也煙消雲散。
不過Taycan也不是全然沒缺點，前面提到它2.3噸的車重在急煞車時還是無法克服先天限制，煞車距離比預期還長，對比起一些輕盈的跑車必須提早減速入彎，不過出彎後強大的加速性能又能把前面損失的時間彌補回來，說起來還是一部相當富樂趣的四門性能電動跑車；雖然Taycan Turbo目前的預售價要660萬起跳，Turbo S更是達到800萬級距，不過論它的科技與性能表現一點都不輸身價破千萬的頂級超跑，如果你是位有能力購買Taycan的買家，擁有它絕對是令人稱羨，在享受品牌的最新科技之餘還能保有自駕樂趣，並可帶著家人一同享受事業成功帶來的喜悅，這筆投資絕對值得。