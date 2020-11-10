太神！Toyota Corolla Cross 上市首月訂單破萬張

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太神！Toyota Corolla Cross 上市首月訂單破萬張

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calendar_today2020-11-10 10:55:01

太神！Toyota Corolla Cross 上市首月訂單破萬張
▲ 太神！Toyota Corolla Cross 上市首月訂單破萬張
全新Toyota Corolla Cross 於 10 月 12 日正式上市後隨即獲得市場熱烈迴響，不但以 3,521 台的領牌數搶下 10 月總市場單一車款銷售冠軍，與同牌的 RAV4 及 Altis 一舉囊括總市場銷量前三名車款；更在上市滿月時全台累積超過 1 萬張訂單，突破過去 RAV4 及 Altis 的紀錄，再造 Totoyta 單一車款新紀錄。
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全新 Corolla Cross 4,460mm 的車身大小搭配後行李箱大空間，且擁有TSS（Toyota Safety Sense）安全系統與 7SRS 氣囊之主被動安全配備。在車型編成方面，以汽油豪華受訂占比 43% 最高，另外，油電車型累計受訂占比達 3 成。車色選擇上，雪貂白最受消費者青睞，受訂佔比達 44%；而高質感紅色內裝也受消費者熱愛，整體占比達到 14%。
等級受訂占比

 

顏色受訂占比

等級

受訂占比

 

內裝/外鈑

受訂占比

引擎別

汽油

70%

 

內裝



86%

油電

30%

 



14%

等級

TOP3

汽油豪華

43%

 

外鈑色

TOP3

雪貂白

44%

汽油尊爵

26%

 

銀河灰

21%

油電旗艦

11%

 

極光銀

14%

1

 

 

 

1 月份 Toyota 除延續振興券購車優惠1外，更針對剛上市的 Corolla Cross 推出專屬的零利率優惠專案，請有購車需求的消費者立即洽詢全台 Toyota 展示中心，親自體驗全新 Corolla Cross 的魅力，或上 Toyota 網站: http://www.toyota.com.tw查詢相關資訊。
註1：「振興券優惠」係指於活動期間內使用政府發放之「實體」3,000 元振興券購買 Toyota 指定車款且完成領牌者，可抵一萬元購車金
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