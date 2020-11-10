▲ Infiniti QX50、Q50 馭樂升級款 199.9 萬起，同步推出安心延長保固方案

我是廣告 請繼續往下閱讀
QX50 馭樂升級款
QX50 推出風尚馭樂款及旗艦馭樂款，標配 Apple CarPlay & Android Auto 整合系統、原廠中文 3D 衛星導航，結合智慧手機多項功能，及 InTouch 雙螢幕主控台，提供車主旅程中所需資訊，同時，搭載 ICC 全速域智慧定速系統及 PFCW 超視距車輛追撞警示系統等多項 ProACTIVE 智慧駕駛科技(註4)，更配備 AVM 環景顯示附 MOD 物體偵測及 LED 主動式轉向頭燈。QX50 風尚馭樂款建議售價 207 萬元，QX50 旗艦馭樂款建議售價 239 萬元。
Q50 馭樂升級款
Q50 同步推出旗艦馭樂款，配備 Apple CarPlay & Android Auto 整合系統、原廠中文 3D 衛星導航及 ProACTIVE 智慧駕駛科技，配備 BOSE Performance 音響系統。Q50 旗艦馭樂款建議售價 199.9 萬元。
Infiniti 推出安心延長保固服務加購方案
Infiniti 推出安心延長保固服務加購方案，新車車主除享有原 3 年或 5 萬公里保固方案(視何者先到為準)外，可選擇另外加購第 4 到 6 年或 15 萬公里(視何者先到為準)之延長保固服務，而既有車主於新車交車後起算 30 個月內且里程少於 8 萬公里，同樣可選擇加購延保服務。延長保固服務範圍共六大系統，包含引擎本體、變速箱系統、引擎控制模組、變速箱控制模組、冷卻系統及燃油系統，凡在六大系統品質保證期限或里程內，如有原裝零件或施工瑕疵且經由 Infiniti 經銷商服務廠認定，Infiniti 將提供免費修理。詳細內容請洽官方網站www.infiniti.com.tw，或電洽免付費服務專線0800-333-399查詢。
Infiniti 馭樂升級款建議售價
- QX50風尚馭樂款：207 萬元
- QX50旗艦馭樂款：239 萬元
- Q50旗艦馭樂款：199.9 萬元
車款
建議售價(元)
Q30 / QX30
54,000
Q50 / QX50
60,000
Q60 / QX60
66,000
Q70 / QX70
66,000
註 1：本專案僅適用於即日起至2020年11月30日前訂購並完成領牌之QX50正20年式指定車型新車及Q50正20年式指定車型新車，公司車、大宗批（標）售、租賃車、營業車及政府機關不適用本專案。前述QX50指定車型係指升級Apple Carplay & Android Auto 整合系統、原廠中文3D衛星導航、LED主動式轉向星立方體頭燈及AVM環景顯示附MOD物體偵測之風尚款(即QX50風尚馭樂款)及升級Apple Carplay & Android Auto 整合系統及原廠中文3D衛星導航之旗鑑款(即QX50旗艦馭樂款)。前述Q50指定車型係指升級Apple Carplay & Android Auto 整合系統及原廠中文3D衛星導航之旗鑑款(即Q50旗艦馭樂款)。本新聞稿之金額皆以新臺幣計價。
註 2：各車型之車輛外觀、內裝及其零配件產品之規格配備應以實車為準，詳情請洽各INFINITI展示中心或參閱INFINITI官網。
註 3：INFINITI延長保固服務方案之會員權益由裕隆日產汽車股份有限公司銷售核發。六大系統延長保固期間自新車領牌日起第四年至第六年或里程數15萬公里以內(視何者先到者為準)。詳細延長保固權益內容請洽全台INFINITI經銷服務據點；延長保固之六大系統及零件清冊以 INFINITI公告為準。INFINITI及其經銷公司保留接受會員車主加入與否之權利。INFINITI 保有本專案各項權益之修正、暫停、終止權利。臺灣本島以外地區不適用。詳細活動說明請參閱INFINITI官方網站。
註 4：ProACTIVE 智慧駕駛科技配備之作動可能有其條件限制及安全警告，商品規格說明受限於廣告篇幅亦可能未盡完整，消費者於購買前請務必洽各INFINITI展示中心或至INFINITI官網詳閱相關說明，或參閱使用手冊或配備說明書。