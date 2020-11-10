▲ Porsche「零衝擊工廠」從 Taycan 開始

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保時捷 「零衝擊工廠」 追求完全碳中和且無環境足跡。

× 保時捷 「零衝擊工廠」 追求完全碳中和且無環境足跡。

Taycan 不僅以保護環境及社會為己任，更為品牌奠定永續發展的新傳統。在保時捷跑車搖籃、孕育 911、718 車款的德國斯圖加特（Stuttgart）祖文豪森區（Zuffenhausen）工廠打造，且製程達完全碳中和，Taycan 代表著品牌開啟嶄新篇章。

Taycan工廠以零環境衝擊為目標。

× Taycan工廠以零環境衝擊為目標。

Taycan 工廠：以零衝擊為目標





保時捷自 2014 年以來，已減少超過 75％ 汽車製造相關的二氧化碳排放量，其中能源消耗減少 30％，水資源消耗減少 20％，溶劑使用量更減少三分之一。





新一代工廠共有十二個核心行動領域：從環境管理到生態參數保護，追求資源與能源效能，污染物管理，保護土壤和生物多樣性和建立「綠色物流」以集結運輸量，抵消基礎設施的負擔。Taycan 的生產從頭開始便著眼綠色未來。





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此外，保時捷更推出 Porsche Impact 碳中和計畫，讓客戶可以根據車款、里程數等來推算二氧化碳足跡，並透過捐款回饋與環境、生態相關的全球性認證保護計畫，台灣也於今年 9 月上線。因此，台灣 Taycan 車主也能透過此計畫補償二氧化碳排放。





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現代汽車製造商中的先驅





Taycan於新一代工廠中的生產模式名為「保時捷生產 4.0」，其遵循三個原則：智慧生產，簡潔生產和綠能生產。「智慧生產」代表著靈活，作為全球第一家使用無人駕駛智慧運輸系統組裝的汽車製造商，保時捷透過實時定位佈建生產網絡。另一方面，「簡潔生產」意指能最大程度地減少浪費和人力，且提高效率的出色生產線設計。第三項原則「綠能生產」則遵循「零衝擊工廠」的願景，實現環境友好。



保時捷 Porsche Impact 碳中和計畫。

× 保時捷 Porsche Impact 碳中和計畫。

儘管工廠採用數位化輔助系統，「員工」仍然是保時捷關注的重點。人機協作和人工智能決策系統自動提醒員工設備細節和工作步驟等資訊，大大減輕了他們的日常工作。具吸引力的工作環境不僅能提高員工的潛力和創造力，從而也成就保時捷引以為傲的典型性能與高品質。

Taycan於新一代工廠中的生產模式名為「保時捷生產4.0」，其遵循三個原則：智慧生產，簡潔生產和綠能生產。

× Taycan於新一代工廠中的生產模式名為「保時捷生產4.0」，其遵循三個原則：智慧生產，簡潔生產和綠能生產。

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