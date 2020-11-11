沈振來卸華碩CEO　力拼亞洲行動工業電腦霸主

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從全球第2大筆電品牌大廠執行長，以超大跨度成為AIoT新創公司創辦人暨董座。沈振來在59歲時，讓職涯轉了一個大彎，離開待了25年的華碩，跨足和原本熟悉的筆電，無論是產品生命和開發週期都截然不同的AIoT與行動工業電腦領域。
外界佩服他創業的膽識與氣魄，而他自己對於如此重大的決定，也有一套解讀。「依據我對產業趨勢的洞察，我認為因應運算力的演進，Mobile IPC將成為工業電腦的主流，AIPC（人工智慧電腦）則是Mobile IPC的下一步。」沈振來很肯定地說，Mobile IPC是正在起飛的市場，每年成長1至3%。
有方向！看好行動工業電腦
像在賣場可以隨時請銷售人員以掃描機搭配平板，為你找出商品還有沒有庫存、是在哪個貨架上；或是疫情期間進入醫院，在管制站由警衛刷一下健保卡就能知道你的入出境紀錄，都是屬於Mobile IPC的應用。
由於過去零售、物流等產業所使用的行動工業電腦（包含掃描機功能），大多數是使用微軟Windows舊款作業系統，然而在Windows逐步終止對行動工業電腦舊系統的更新後，讓安卓（Android）、Linux作業系統，有了切入行動工業電腦市場的機會。「相較於Windows與Linux，Android還多了通訊能力，因此更適合在行動工業電腦的發展。」沈振來點出當初成立創威智聯時，選擇跨入安卓系統的行動工業電腦主因。
目前，安卓作業系統的行動工業電腦市場規模高達1千億美元，美商斑馬技術（Zebra）獨占市場鰲頭，市占率高達52%；相較之下，創威智聯市占率還不到1%。但是，沈振來卻信誓旦旦地說：「明年追逐的目標，就是我們要成為亞洲的Zebra。」
有本錢！ 缺人就找華碩要
明年，創威智聯才成立滿3周年，要如何挑戰成為亞洲的行動工業電腦龍頭？「創業關卡，第一是沒錢，第二是沒人。」沈振來露出招牌笑容說，但是對創捷前瞻或創威智聯來說，這些都不是大問題。
在華碩栽培沈振來25年的施崇棠，對於沈振來而言，是老闆，也是良師，更是益友。儘管沈振來離開華碩，施崇棠仍堅持沈振來留任華碩董事與祥碩董事長，並讓華碩投資創捷前瞻，持股高達30%，成為大股東之一。沈振來的台大同學、華威國際創投創辦人張景溢，不只鼓勵沈振來創業，還擔任創捷前瞻的幕僚長，並出錢投資成為股東。
「人才不是問題，華碩的過來就好了。」沈振來笑說，其實創威智聯多達百位以上的員工中，有3分之2都是研發人員，滿多都是從華碩聘雇過來的，所以擁有安卓的研發能量優勢。現今在台灣ICT（資訊與通訊技術）產業擁有安卓研發團隊的，只有3家公司：創威智聯、華碩及宏達電，但是後兩者沒有計畫跨入工業電腦領域。
此外，創威智聯還有沈振來過去在筆電和手機產業磨練出的產品開發執行力與速度感。「Jerry（沈振來英文名）使命必達的120%執行力及執行速度眾人稱道，將鍥而不捨的精神落實到極致，常能帶領團隊，完成多數人認為不可能做到的目標。」與沈振來共事超過十年的華碩財務長暨發言人吳長榮印象很深刻。
有毅力！產品開發使命必達
2019年1月，創捷前瞻與創威智聯才先後成立，不到1年半的時間，2020年6月創威智聯就正式投產首款行動工業電腦，還獲頒2020德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）的肯定。對比工業電腦動輒數年的產品生命週期，創威智聯幾乎是以消費性電子產品的生命週期，開發新產品。
「工業電腦業界的毛利率平均是35%，Zebra卻可以高達40%以上，這也是創威智聯未來要走的公司定位。」沈振來說，目前創威智聯有ODM（原始設計製造）與OBM（自有品牌）兩大業務，今年主要營收來源會以ODM為主，因此毛利率會比38%低，期許明年可以再提升。
沈振來說，「創捷前瞻是控股角色，子公司創威智聯則要負責衝刺Mobile IPC，未來創捷前瞻還會長出更多AIoT事業體。」要讓外界對創捷前瞻未來的可能性，拭目以待。