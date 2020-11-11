369萬元起，Audi Q7、Q8、RS Q8四環豪華休旅家族全員到齊，全面登台！e-tron Sportback驚喜亮相！

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除了依循在地化產品策略，讓Audi 休旅車家族產品陣列能夠更接地氣、滿足消費者購車需求外，對於通路發展的規劃佈局，台灣奧迪也推出全新「Audi 都市概念展間(Audi Downtown Concept)」 – 以顧客需求為優先，同時因應城市區域地狹人稠、都會區展間面臨許多受限情況下所發展出的服務型態。
以首座結合此概念的全新Audi 大安展示中心為例，透過更具彈性的空間延伸規劃與運用，不僅跳脫既有展間陳列的框架，也能靈活調整展示空間的格局陳設，輕鬆將標準的車輛展區進行轉換提供其他活動之用，展間正門口還擁有獨一無二的公共區域，可視使用需求彈性擴充成戶外展覽空間，讓消費者能更貼近Audi 產品，如同欣賞精細的裝置藝術。此外展間內部採用木質地板、特殊天花板設計和高質感傢俱，以及獨立的洽談室等設計，而位於地下室的專屬交車空間，也以黑色為基調的鏡面玻璃牆鋪陳出Studio工作室概念，提供如同高級精品店的私密性和舒適氛圍。
「Audi 都市概念展間」提供的創新服務，讓都會區車主享受更多便利性和尊榮禮遇，首創Drop Off 留車保養專送服務，車主完成預約保養後只需將車輛開至展示中心，便會由專車往返運送至服務廠進行保養，待完成後再運回展間交車給顧客，不僅節省交通往返和等待作業的寶貴時間，也讓顧客的行程安排更具彈性，每一處細節背後都是用心款待的貼心考量。
為強化顧客賞車時的互動與服務體驗，「Audi 都市概念展間」在車輛展示與銷售端和數位化緊密連結，全新Audi 大安展示中心也是全台第一個設置大型屏幕牆，並融入更多數位化展示元素的據點，透過大螢幕上的動態影片播映及數位工具輔助，讓顧客能夠對於不同的產品組合、車輛規格介紹、配備選擇、選用配件及原廠精品選購等資訊一目瞭然。
作為Audi SUV家族的開創者，第一代Audi Q7於2005法蘭克福車展問世，象徵四環品牌正式進軍SUV市場級距，以強調舒適性的全尺寸七人座SUV之家庭用車訴求，在10年產品週期中締造55萬輛的全球銷量。第二代車型自2015年登場以來憑藉著創新科技開展新格局，而在獲得全面優化升級後，無論內外觀設計、配備功能性與動力規格更是充滿亮點。
台灣奧迪所導入的全新小改款 Q7 50 TDI quattro車型，外觀上採用新設計的八角形大型單體式水箱罩，搭配六道直立柵欄的框架結構和Matrix矩陣式LED頭燈，視覺上更具動感與力量。車內的新世代智慧駕駛座艙結合全新數位化操作介面，透過兩組可提供觸覺和聲音反饋的大型觸控屏幕，能夠更輕鬆地控制每一項功能。全新小改款 Q7的車長微幅增加11 mm達到5,063 mm的水準，1,970 mm的車寬和1,741 mm的車高，為這部全尺寸SUV提供寬敞的七人座車室空間，滿足需要更多乘載需求的家庭外，並擁有更高的實用便利性。動力規格搭載V6渦輪增壓柴油引擎和48V輕型複合動力系統的組合，配上八速Tiptronic自手排變速系統和quattro智慧型恆時四輪傳動系統，提供更出色的性能與節能表現。
除了全新RS Q8高性能版正式上市外，國內消費者期待已久的四環豪華休旅家族最新旗艦 – 全新Audi Q8 即日起同步展開預售，並率先導入55 TFSI quattro Sline 車型，正式公佈預售價自393萬元起，提供四環豪華休旅家族更完整的產品陣列選擇。作為品牌旗下產品定位最頂級的豪華休旅車款，全新Audi Q8 不僅開創大型LSUV新格局，結合Coupé 轎跑車流線外型與SUV強大的機能性，除了搭載最新世代車艙直覺化操作介面，也將納入多項高科技與豪華配備如HD Matrix 高階矩陣式 LED 極光頭燈組、全新12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙、Bang & Olufsen 3D 環繞音響系統，及quattro 智慧型恆時四輪傳動系統等。而先進動力系統更標配最新48V輕型複合動力科技，以兼具環保綠能與強勁性能的優勢，再次改寫LSUV的頂尖定義。
全新Q8標配一系列先進的主動安全科技，為車內成員提供堅實的安全後盾，如ACC 主動式定速巡航控制系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、車道變換輔助系統、離車安全警示系統、自動停車輔助系統 plus 、後方橫向車流輔助系統及後方預警式安全防護系統，透過全車周邊的雷達偵測和超聲波感測器，隨時監控周遭道路環境並保護駕駛與乘客安全，提供更安全便利的行車體驗。
四環性能軍團的高性能豪華休旅旗艦 – 全新RS Q8 絕對是台灣奧迪2020年度的重頭戲，不僅擁有如Coupe跑車般動感優雅的流線造型，更具備SUV休旅車實用的空間機能。即便是SUV休旅車，相較其他RS車款其性能表現也不遑多讓，全新RS Q8搭載4.0升V8雙渦輪增壓引擎，在48V輕型複合動力系統加持下，可爆發出600 hp最大馬力和800 Nm最大扭力峰值輸出，僅需3.8秒即可完成0-100 km/h加速。為匹配強悍的性能表現，全新RS Q8的先進底盤科技包括quattro 智慧型恆時四輪傳動系統含跑車式限滑差速器、跑車化氣壓懸吊，及動態全輪轉向系統均列為標配，而反應精準的動態全輪轉向系統可讓後輪最多轉動至5度，經由此系統讓車輛於低速迴轉時更加靈活敏捷，於高速過彎時更加直接俐落，卓越的性能與操駕實力，更在紐柏林北賽道上成功以7分42秒253單圈成績，獲得官方認證成為紐柏林最速SUV王者！
全能電旅Audi e-tron Sportback驚喜亮相 引領四環休旅家族邁向純電生活圈除了正式發表全新Audi RS Q8 與Q7外，Audi首款搭載純電動力的全能電旅全新Audi e-tron Sportback 也驚喜亮相，從9月底持續開放預售中，Audi e-tron 車系更以極具競爭力的預售價289萬元起(e-tron 50 quattro S line車型)強勢切入豪華電動休旅市場，迅速獲得消費者熱烈迴響，首波預購的部分車型即將完售，而11月中至12月中Audi e-tron全台巡迴預賞會於每週末接力放電登場，嚮往四環純電休旅的車迷們千萬不容錯過。
如欲了解更多Audi e-tron 車系相關產品或活動資訊，敬請洽詢台灣奧迪官網或全台Audi授權展示中心。無論車身尺碼從小型都會到全尺寸豪華休旅、著重舒適性或強調高性能的自駕用車，Audi 旗下休旅家族均提供相當豐富的產品組合，滿足更多消費者的購車需求，透過導入完整的休旅車產品陣列，台灣奧迪持續為消費者提供更豐富且多樣化的SUVs車款選擇，從尺碼最小的都會休旅到全尺寸豪華休旅，以及迎接純電生活圈的e-tron全能電旅，您將可以很輕鬆地在Audi找到最適合自己的SUV座駕。
【The new Audi RS Q8 | Audi Q7正式建議售價】
| Audi RS Q8
| NT$ 730萬元
| Audi Q7 50 TDI quattro
| NT$ 369萬元
【The new Audi Q8預售價】
| Audi Q8 55 TFSI quattro S line
| NT$ 393萬元
【The new Audi e-tron / e-tron Sportback 預售價】
| Audi e-tron 50 quattro S line
| NT$ 289萬元
| Audi e-tron 55 quattro S line
| NT$ 346萬元
| Audi e-tron Sportback 50 quattro S line
| NT$ 303萬元
| Audi e-tron Sportback 55 quattro S line
| NT$ 359萬元