鴻海代工王國拚轉型　劉揚偉要如何走出新格局？

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鴻海代工王國拚轉型　劉揚偉要如何走出新格局？

文/財訊雙週刊

calendar_today2020-11-12 08:30:00

鴻海科技
▲鴻海科技日結束之後，董事長劉揚偉（台上講者）在現場召集所有員工，告訴他們鴻海要走出一條新路。（圖／財訊雙週刊）
今年第一屆鴻海科技日，鴻海董事長劉揚偉打破原有習慣，不但大方展示技術，更大量起用新人才，要把鴻海從代工帶向技術創新。鴻海董事長劉揚偉要如何帶鴻海走出新的格局，10月16日首度舉辦的鴻海科技日，是最直接的觀察指標。
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劉揚偉在今年拋出「3加3」的轉型大計畫。第一個3，是指電動車、機器人、數位健康3大新興產業；第二個3，是指人工智慧、新世代通訊、半導體等3大新興技術。第1屆的鴻海科技日，劉揚偉公布的第1個大計畫，是鴻海的電動車發展計畫。從公布的內容來看，劉揚偉正大量起用新型人才，為鴻海衝刺電動車新事業。
這一次科技日上，第一個上台簡報鴻海車用軟體平台的技術長魏國章，他今年7月才加入鴻海。在這之前，他1993年就加入賈伯斯創立的NEXT電腦，1997年開始，在蘋果工作12年，他參與了蘋果雲端服務的建置，用蘋果的網路技術，幫美國郵政老舊的客服中心進行轉型。

為了發展電動車　自美挖角

另一位上台報告關鍵技術的鴻海產品長蕭才祐，資歷比魏國章略長，他原本是聯想旗下摩托羅拉產品部門的副總裁，2018年被挖角到手機品牌公司HMD擔任副總，和鴻海互動頻繁；去年8月，加入鴻海，站上鴻海產品長的位置。

劉揚偉在這次的科技日裡，展現跟過去完全不同的用人方式。這一天，鴻海在會場設有技術演講，每5到10分鐘為一個單位，從整個車用平台，到固態電池、動力系統、車載玻璃蓋板、移動機器人技術、醫用半導體，找集團內的年輕人才上台主講。活動結束後，劉揚偉還召集所有參加活動的員工，圍繞在鴻海的電動車平台旁，劉揚偉告訴員工「法人都說，鴻海真的不一樣了！」甚至連誰為了活動忙到回不了家，在旁邊租房子，都記在心裡，用鼓勵和成就感領導團隊。

劉揚偉宣示未來鴻海要用技術力拉高毛利後，也正在改變鴻海文化，從製造業的鐵血紀律，要轉向高科技研發的開放風格。這一次，鴻海端出來的電動車平台也有學問。過去鴻海在PC時代，做的是硬體代工；在手機時代，重心也是放在硬體上。這一次，鴻海在電動車領域，卻打算自己推出軟體和硬體平台，整個系統都由鴻海操刀設計。

「鴻海真的有能力掌握自駕車的技術嗎？」這是許多人討論的話題，因為鴻海過去展示的能力，絕大多數都跟硬體有關，鴻海到底在軟體領域有多少實力，過去資料並不多。但是這一次，蕭才祐打出一張投影片，解釋鴻海開發的自動駕駛系統，已經在日本的機場投入服務，能做到完全不需要人員駕駛的Level 3服務。

軟體硬體平台　全都自己來

未來，軟體將是電動車和自駕車當中，最有價值的一塊。蕭才祐在接受廣播採訪時也曾說，現在自駕車已經可以在高速公路、送貨、封閉場域運作，光是控制車上的娛樂系統，就會像建立下一個YouTube一樣，是人人想要的商機。

魏國章也透露，當汽車連網化、智能化之後，會有很多新服務跑出來。例如你可以打造虛擬鑰匙，遠端為朋友家人打開車門；即使你不在身邊，也能授權他們用車，或是當你搭車快到家的時候，汽車會自動連上家裡的冷氣，自動調節溫度。如果將路上的汽車全部連網，車流量將能減少8成，效率大幅提升。

現在車用軟體才是最大商機。車界人士觀察，即使是蘋果，也仍在徵求汽車開發相關人才。如果把未來汽車比喻成裝了4個輪子的iPhone，研發車用軟體，未來就像掌握iOS一樣。主導自駕車的大商機，這恐怕也是鴻海跨足開放汽車軟體平台的真正原因。
對鴻海來說，光是電動車和自駕車的市場，就是足以支撐未來成長的新目標。但劉揚偉的挑戰是，過去鴻海的文化以代工為主，創新計畫未必能成功；如何找到更多一流的人才，真正將鴻海帶向以創新為主的文化，才是最重要的挑戰，也是股東評量鴻海未來價值必須觀察的重點。
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