大稻埕百年糕餅老店　李亭香讓台式烘焙古早味變文青

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店裡有婦人優閒地享受台式糕餅配咖啡的下午茶；幾位美眉聽著店員解說，看著設計精緻的商品難以抉擇；一位住在附近的歐吉桑，熟門熟路地拿了一塊餅就迅速結帳離開。儘管歷史悠久，卻能吸引老中青3代的客人，這是李亭香副總經理、也是第5代經營者李佳陽耗費約20年，經過4個階段才有的成果。
回溯1百多年前，第1代李騰飛在大稻埕的寶香齋習得製餅手藝，回家鄉蘆洲湧蓮寺對面成立餅店，因為騎樓（亭仔腳）常飄出餅香，於是命名為李亭香。第2代李淵潭則到迪化街上開店；第3代開始在不同的地方經營，目前除了大稻埕之外，三重也有李亭香，不過三重店秉持著傳統，製作壽桃等拜拜用的食品。
兼賣罐頭 香菸 不如專賣糕點
李佳陽從小在大稻埕長大，看著家裡生意興隆，整天想著：我要離家愈遠愈好。因為節慶時訂單暴增，非幫忙不可，如果是夏天，大熱天還要在火爐旁工作，非常辛苦。於是他從國中到研究所，都刻意挑選需要住宿的學校就讀，電機研究所畢業後，雖然也有幾個台北的工作機會，卻毅然決定到新竹的友達光電上班，總之，愈遠愈好。
不過他是長子，非常清楚家裡的狀況。大稻埕大約40年前開始走下坡，李亭香的生意也不如從前。為了多一點收入，家裡兼賣香菸、罐頭等日用品，和雜貨店的差別只是多了烘焙能力。李佳陽決定集中品項，因為「專心賣糕點，才會凸顯出亮點」。大約20年前，他開始說服父親改變，第一步是簡化商品。
阻力可想而知，李佳陽決定讓數據說話。當時沒有POS（銷售時點情報系統），因此請父親記錄銷售品項、數量、收入、時間等，每週討論。統計結果顯示，占了很大庫存空間的某種罐頭，一個月可能只賣3罐；雖然雜貨店只比大賣場貴了3元，婆媽們還是掉頭就走，這類產品就必須捨棄。即使有數據佐證，李亭香還是花了5年，逐漸成為一家糕餅專賣店。
推廣做餅體驗 感動留在心裡面
接下來的問題是：李亭香的產品定位是什麼？李佳陽決定不賺蛋撻、蛋捲等暴紅西式甜點這種快錢，而要保有台灣傳統糕餅的品牌和價值主軸；固守傳統卻又隨時代演進，不斷微調口味，滿足大眾需求。
以27層餅皮的平西餅為例，這是第1代就開始賣的長銷商品，到了第2代，因為當年咖哩是高檔香料而開發出咖哩平西餅。第3代則看到素食和健康的需求，推出香菇平西餅，店內也從此不用豬油，改用法國高級奶油。第4代發現近20年台灣人流行吃乳酪等乳製品，於是添加乳酪和夏威夷豆製成白玉平西餅。此外，包裝、品牌商標、門面等，也逐漸定調。
原先李佳陽一直遙控管理，休假回台北時才和家人討論店內的事，不過大約5年前他在公司升任為帶領1百多人的主管，世界變化愈來愈快的情況下，不論哪一份工作，都需要全心投入，最後他選擇回家。這時候李亭香也重視體感經濟，成立餅藝學苑，因為「台灣人要的不只是5感的滿足，還希望能體驗，把感動留在心裡」。
糕餅設計好文青 香港人也來網購
餅藝學苑讓學員用師傅實際使用的餅模，而不是3D列印出的壓克力模具；李亭香也和附近商家合作玩活動，一下子就擴大了顧客族群。甚至日本、香港等地的觀光客會隨著大稻埕的導覽團，來體驗糕餅製作。
李亭香今年也受到疫情衝擊，因應措施之一是，將迪化街門市改裝為一個洋派空間，卻可以在這裡享用台式糕點，而且店內使用有歷史的家具及裝飾擺設，強調質感。李亭香也離開日本觀光客多的新光三越南西店，改為進駐SOGO復興館，希望東區民眾多認識這個品牌。另一方面，兩年前開始的電商進一步蓬勃發展，除了中南部之外，還有來自香港等國外的訂單。文青風設計的奶油小泡芙、金錢龜和綠豆糕等，是網購前3名的商品。
關於這家老店的未來，像當年長輩並未要求李佳陽回家繼承一樣，他也沒規定自己的小孩要接班。先前李佳陽自己在外面打拚，更能用不同的視角來看這家店，同樣地，他認為孩子如果有自己的成就和眼界，融會貫通之後，把能力發揮在這家餅店上也很好。李佳陽也有擴大經營的心願，只是遇到疫情，只好先踩煞車。疫情改變了世界的生活形態，先前的經驗是否適用於未來，還有待觀察，「老店的資金力有限，必須步步為營。」
「雖然從小想逃離，但心裡的感情其實躲不了」。儘管壓力比在竹科當研發工程師還大得多，李佳陽會繼續扛起這個重擔。