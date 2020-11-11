HER2陽性乳癌易轉移、復發？醫籲預防性治療、術後輔助治療很重要

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HER2陽性乳癌惡性度高 早期乳癌如何選對治療
乳癌亞型對於治療選擇及預後影響甚大，其中HER2陽性的乳癌普遍難以控制，具有過度表現的叛逆性，不但會侵害鄰近組織與器官，還容易遠端轉移至其他器官。台北慈濟醫院副院長張耀仁解釋，HER2是人類生長因子接受體，位於第17對染色體上，許多正常組織如肺、食道、胃、大腸、卵巢或乳房都能偵測這個蛋白質的表現。HER2陽性乳癌與基因的過度表現、腫瘤惡化和復發極有關聯，平均每4至5位乳癌患者中有1位是HER2陽性乳癌患者。
以往健保尚未給付標靶治療，張副院長曾收治一位40多歲HER2陽性乳癌患者，當時腫瘤只有1至2公分，腋下有淋巴結轉移，雖然接受術後的化療，但因未接受預防性標靶治療，治療後約一年多就發生遠處轉移。張副院長表示，類似情況相對可惜，過去沒有好的預防性治療，導致腫瘤惡化、轉移。2010年起健保給付HER2陽性且腋下淋巴結轉移的乳癌患者，大大減少HER2陽性乳癌患者的復發，並延長患者的整體存活率。
因HER2乳癌易惡化、轉移，早期癌症治療後也可能面臨復發風險，如何改變早期HER2陽性乳癌的預後，從而減少復發機率相當關鍵。近年標靶治療的小分子藥物有不少重大進展，包括新一代小分子藥物取得早期乳癌的適應症。張副院長說明，從第三期臨床試驗數據顯示，HER2陽性乳癌患者雖然屬高復發的危險族群，若採取新一代小分子藥物作為預防性治療，在原有的標準治療第一線標靶使用一年後，接續使用一年，能再降低約三成的疾病復發率，治療成績更勝從前。
HER2乳癌術後如何防止復發 完整輔助治療是關鍵
張副院長表示，一些高風險個案在手術治療後，若有使用新一代小分子藥物等完整輔助治療，可強化既有的治療成效，讓疾病得到更好的控制。顯示新一代小分子藥物不但能防止復發，也對術後強化輔助治療具有明顯效益。
張副院長指出，過去也曾收治一名50多歲的HER2陽性乳癌患者，原本病情不甚樂觀，手術後發現腦部轉移，後來病患接受標靶小分子藥物加上腦部放射線治療，病情就控制相當良好。張副院長說，這位病人病情控制10來年都維持的相當不錯，建議HER2陽性乳癌患者，針對不同的需求，應採取更積極、更個人化的治療方式。
HER2乳癌復發轉移非末路 個人化治療助抗癌希望
HER2陽性乳癌屬於較為難纏的乳癌類型，不僅腫瘤生長速度快，對藥物也容易產生抗藥性，有較高的轉移風險。張副院長強調，如果病患有出現腋下淋巴轉移現象，表示癌細胞已有擴散的風險，若搭配更有效的輔助性治療藥物，復發或遠端轉移的情形就會大幅減少。
除了藥物的推陳出新，現今乳癌治療也越趨走向個人化治療，張副院長指出，個人化治療會考量腫瘤特性、患者年齡、病人病況和身體情況等等，給予病患專業的建議。以HER2陽性乳癌患者而言，醫師呼籲，病患可以上網收集相關資料，也可多與醫師溝通對話，制定出最適合自己的治療選擇。
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