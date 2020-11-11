▲ KIA Sorento 早鳥禮遇追加 100 席，正式售價 139.9 萬起

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Sorento 以 139.9 萬起正式上市，追加旗艦進化型規格。

× Sorento 以 139.9 萬起正式上市，追加旗艦進化型規格。

全新 Sorento 帶來嶄新的家族識別 Tiger Eye Line 全新虎式 LED 日行燈眉，銳利的線條從原有的 Tiger Nose 虎鼻式造型水箱護罩，延伸至鑽石造型 LED 頭燈。Sorento 大氣外顯的虎式 LED 日行燈眉搭配前葉子板空力導流飾板、空力導流側裙，以及同樣將成為未來 KIA 家族 DNA 的車側 C 柱飛翼式造型飾板。車尾擁有獨特的 LED 直列造型光條尾燈，後尾翼與後氣壩的線條融入 Tiger Nose 的線條，隱藏於尾翼下方的後雨刷也讓車尾更加簡潔俐落。

Sorento 搭載第二排尊榮獨立座椅。

× Sorento 搭載第二排尊榮獨立座椅。

Sorento 的內裝交錯運用 3D 花紋金屬質感飾板與鋼琴烤漆，並搭配真皮座椅與可依駕駛心情更換的 7 色可調式氣氛燈。全新的 12.3 吋整合智慧型全數位儀表板，讓駕駛可更直覺輕鬆地閱讀各項行車資訊並完成車輛設定，8 吋多媒體影音觸控系統，不僅可支援分割畫面且具有聲控功能，並同持支援 Apple CarplayTM / Android AutoTM。





同級唯一的尊榮六人座設定（註 1）則是 Sorento 在車室空間的最大亮點。Sorento 六人座車型搭載第二排尊榮獨立座椅；騰出空間後的第二排中央走道，也同時提供第三排乘客方便進出的走道空間。不論是六人座或七人座車型，Sorento 的第二排座椅，均配備一鍵傾倒滑移功能。此外，Sorento 除了搭載雙區自動恆溫空調外，也擁有高達 8 具的前座冷氣出風口、第二/三排專屬出風口，與第三排專屬可調風量調節。在空間的運用上，Sorento 第三排座椅後方擁有達 187L 的置物空間，若將第二/三排座椅全數傾倒收納，行李廂空間最大更可擴充至 2,056L。



台灣森那美起亞汽車感恩加碼，追加 100 位前瞻車主名額享有專屬優惠。

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Sorento 旗艦進化型登場





除了 Sorento 預售階段公布的 5 個車型規格外，KIA 總代理森那美起亞特別推出 Sorento旗艦進化型。Sorento旗艦進化型，除了在外觀上升等鑽石造型 LED 頭燈，內裝更升級搭載全景式天窗，並享有 NAPPA 透氣真皮座椅。Sorento旗艦進化型更升級搭載駕駛記憶座椅、HUD投射式駕駛資訊抬頭顯示器，與金屬油門煞車踏板。其他豪華配備，包含雙前座通風加熱座椅，第二排獨立雙座加熱座椅、前座無線充電、雙前座椅背第二排 USB、及第二排車窗遮陽簾等，也都是 Sorento旗艦進化型專屬。此外，在安全配備上追加 ROA後座乘客警示系統，以及 SEA後方來車防撞安全輔助系統。





前瞻車主升等禮遇加碼 100 位





Sorento 在短短不到 2 週的預售階段，就突破 120 台接單的亮眼預售佳績，森那美起亞汽車在 KIA 亞太總部 KMAPAC 的全力支援下，特別將原本首 100 位前瞻車主限定的尊榮升等禮遇，再追加限量 100 位名額，讓更多 Sorento 的準車主們享有專屬禮遇（註2）。





KIA豪華旗艦休旅All-new Sorento建議售價：





規格



經典版



(接單生產)



豪華版2WD



旗艦版AWD



旗艦進化型



(接單生產)



座椅



7人座



7人座



6人座



(第二排



尊榮獨立座椅)



7人座



6人座



(第二排



尊榮獨立座椅)



6人座



(第二排



尊榮獨立座椅)



建議售價



139.9萬



149.9萬



154.9萬



164.9萬



169.9萬



192.9萬





註1：同級車款係指以下車款，Skoda Kodiaq, VW Tiguan All Space, Mazda CX-9, Hyundai Santa Fe





註2：KIA All-new Sorento首200位前瞻車主享【升等尊榮六人座】或【潮旅配件】限量早鳥禮遇擇一：





【升等尊榮六人座早鳥禮遇】：僅限定入主All-new Sorento豪華版七人座，與All-new Sorento旗艦版七人座車型。升等尊榮六人專屬早鳥禮遇，包含以下配備：第二排尊榮獨立座椅、E-SHIFT電子旋鈕排檔、方向盤換檔撥片、金屬迎賓踏板、3D花紋金屬質感飾板、7色可調式氣氛燈、4門One Touch電動窗。

【All-new Sorento潮旅配件】：包含以下配件內容：原廠車側踏板、16色氣氛燈、防水踏墊組、後艙摺疊防汙墊、後廂遮物簾與前後行車紀錄器。