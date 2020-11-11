▲ Nissan Care APP 推雙 11 線上搶購活動「23 驚喜日」同步登場

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此外，自即日起至 11 月 30 日止推出「Nissan Care APP 5週年慶」活動，活動期間車主以 APP 預約返廠定保且準時返廠履約，消費滿 3,000 元除原有消費可獲得之紅利點數外，Nissan 再加碼贈送紅利點數 3000 點，還可以參加限量「品牌香氛機」抽獎活動。
Nissan Care APP 也於每月 23 日舉辦「23 驚喜日」APP 線上活動，以 APP 問卷或 APP 個人訊息隨機通知車主並提供限量優惠商品於線上購買；另於 11 月返廠消費並享有限量紅利精品及超值零/配件專區等多項 APP 會員專屬優惠。
Nissan Care APP 會員專屬紅利精品專區，也提供多項優惠商品及車用 3C 用品，如車用無線手機充電座，並提供輪胎電瓶紅利優惠價，及零/配件紅利點數加價購優惠活動，以換輪胎為例，使用紅利點數折抵優惠，最高可折抵現金 1,200 元。相關活動詳情請洽 Nissan 服務專線 0800-088888 或參閱裕隆日產汽車官方網站：http://www.nissan.com.tw。
註1：
Nissan Care APP 5 週年慶活動說明：
1. 活動期間：即日起～2020/11/30
2. 活動辦法：
活動1. 雙11購物節NISSAN Care APP VVIP限定線上兌換「點金券」
(1)適用對象：2019年10月-2020年9月期間曾經使用APP預約定保兩次(含)以上且返廠履約之NISSAN Care APP會員。
(2)活動內容：NISSAN Care APP VVIP可於2020年11月11日活動當天以NISSAN紅利點數11,111點線上兌換500元「點金券」
a. NISSAN Care APP VVIP填寫活動問卷後即視為同意NISSAN自所屬車牌之APP帳戶扣除紅利點數11,111點，並發送500元「點金券」至該帳戶。
b. 11,111點兌換之「點金券」為電子抵用券，面額為500元，抵用券訊息可至NISSAN CARE APP『愛車資訊』『我的抵用券清單』中點選查詢。
c. 11,111點兌換之「點金券」僅供中獎者及其所登載之車牌使用，若車輛過戶、換牌或報廢者，抵用券將自動失效。
d. 「點金券」限用於原廠零件消費使用，抵用券金額恕不找零，亦不得要求折現。
e. 11,111點兌換之「點金券」數量共1,111張，使用期限至2021年5月31日止，請於期限內使用完畢，逾期視同自動放棄。
※YNM將於11月16日提供搶購名單給DLR，DLR請於11月18日-11月21日完成線上扣點並於11月23日回傳扣點名單給YNM，YNM將於11月30日前完成匯券，車主可於 12月1日開始抵用
活動2. 雙11購物節NISSAN Care APP會員限定「1111點機油芯」
(1) 適用對象：NISSAN Care APP會員。
(2)活動內容：NISSAN Care APP會員可於2020年11月11日活動當天以NISSAN紅利點數1,111點線上兌換「機油芯抵用券」
a. NISSAN Care APP會員填寫活動問卷後即視為同意NISSAN自所屬車牌之APP帳戶扣除紅利點數1,111點，並發送「機油芯抵用券」至該帳戶。
b. 「機油芯抵用券」為電子抵用券，抵用券訊息可至NISSAN CARE APP『愛車資訊』『我的抵用券清單』中點選查詢。
c. 「機油芯抵用券」僅供中獎者及其所登載之車牌使用，若車輛過戶、換牌或報廢者，抵用券將自動失效。
d. 「機油芯抵用券」限用於原廠定保方可抵用，亦不得要求折現。
e. 「機油芯抵用券」數量共1,111張，使用期限至2021年3月31日，請於期限內使用完畢，逾期視同自動放棄。
※YNM將於11月16日提供搶購名單給DLR，DLR請於11月18日-11月21日完成線上扣點並於11月23日回傳扣點名單給YNM，YNM將於11月30日前完成匯券，車主可於 12月1日開始抵用
活動3. NISSAN Care APP會員預約定保滿3000元送3000點紅利點數
(1)適用對象：活動期間以APP預約定保返廠履約且消費金額大於新臺幣(下同)3,000元之NISSAN Care APP會員。
(2)活動內容：活動期間內APP預約定保且準時返廠履約之車主，消費滿3,000元除原有消費可獲得之紅利點數外，NISSAN再額外贈送紅利點數3000點，每位車主每月具一次領用資格，單月不得重複領用。
(3)紅利點數統一於2020年12月30日前匯入登錄指定車輛。
(4)相關紅利點數使用規範與限制條件請參閱NISSAN官網紅利精品專區。
活動4. NISSAN Care APP會員預約定保滿額抽品牌香氛機
(1) 適用對象：活動期間以APP預約定保履約且消費金額大於3,000元之NISSAN Care APP會員。
(2)活動內容：活動期間內APP預約定保且準時返廠履約之車主，消費滿3,000元即可參加「品牌香氛機」抽獎活動，共30名，每位車主活動期間僅具一次抽獎資格。
(3)抽獎日期：2020年12月30日前抽出中獎名單並公佈於NISSAN官網：http://www.nissan.com.tw。
(4)抽獎方式：裕隆日產汽車協同第三方見證下公開抽獎。
(5)裕隆日產汽車將以NISSAN Care APP推播通知中獎者，如因中獎者資料不正確或無裝載NISSAN Care APP，導致裕隆日產汽車無法通知得獎訊息，視同自動放棄該獎項，裕隆日產汽車不負任何責任，中獎者不得異議。
(6)裕隆日產汽車及其所屬經銷商銷售據點/服務廠之員工(含約聘、臨時僱員)，不具參加本活動資格，經查有違反前開規定者，將取消中獎資格，並返還所領獎項。
(7)參加抽獎活動者，視為同意裕隆日產汽車就本活動之各項規定。
活動5. NISSAN Care APP會員專屬品牌紅利精品特惠兌換
(1)適用對象：於活動期間返廠之NISSAN Care APP會員。
(2)每位車主每月不限兌換數量，但領取時需出示手機APP畫面證明會員資格。
(3)本活動之優惠精品皆為數量限定，並需提前於APP預約或現場下載APP成為NISSAN Care APP會員，各項優惠精品詳見官網，數量有限，兌完為止。