安妮愛美「3歲穿耳洞」　爸爸豪送黃金耳環獎勵

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安妮愛美「3歲穿耳洞」　爸爸豪送黃金耳環獎勵

記者羅凌筠/綜合報導

calendar_today2020-11-11 20:40:05

▲安妮3歲穿耳洞。（圖／伊林娛樂提供）
▲安妮3歲穿耳洞。（圖／伊林娛樂提供）
俄羅斯美女安妮、2018璀璨之星總冠軍李制益，日前擔任Lucy's與伊林娛樂限量聯名銀飾系列一日店長，膚質、身材保養得宜的安妮，與小師弟非常登對，近期兩人已多次被配對CP同台工作，默契絕佳，拍照經驗豐富的安妮，現場貼心提點李制益拍照姿勢，李制益也嘴甜大讚安妮漂亮，討姊姊歡心。
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▲安妮（左）、李制益分享飾品搭配。（圖／伊林娛樂提供）
▲安妮（左）、李制益分享飾品搭配。（圖／伊林娛樂提供）
安妮從小愛漂亮，3歲就打了耳洞。她說，3歲時主動跟媽媽說要打耳洞，媽媽說只要哭就回家，因當時沒有釘槍，必須到醫院穿針，她為愛漂亮強忍眼淚，當晚回家爸爸就送她一副黃金耳環，安妮說：「我都戴耳環去上課，這是我第一副耳環，非常漂亮，現在還保留著。」
對於飾品的搭配，安妮最重視耳環，出門前會依照今天的穿著或心情挑選，「心情不好的時候，我會選BringBring的耳環，就會跟著開心起來！」就算穿著很簡單，搭配小飾品也能讓造型更完整。安妮說，因演藝工作她經常需戴誇張耳環，私下反而喜歡小巧優雅的類型，妹妹7年前的高中畢業禮物，安妮也是挑同品牌的耳環與手鍊送妹妹。

▲安妮（左）、李制益CP感十足。（圖／伊林娛樂提供）
▲安妮（左）、李制益CP感十足。（圖／伊林娛樂提供）
李制益則分享男生的觀點，「飾品對女生來說是一大亮點，更容易吸引我的注意力。」他說，以前對飾品一竅不通，直到當模特兒接觸時尚業後，才了解飾品與服裝搭配的重要，「有一場秀我要戴比較誇張的耳環，發現原來男生戴耳環也很時尚。」被問到送女生禮物會選擇什麽款式呢？他建議，如果不了解對方喜好，可以選擇比較簡單的，讓對方好搭配。
兩人除一日店長外，近日也工作滿檔，安妮即將挑戰新領域，發行數位單曲，近來忙於練舞，及準備拍攝MV；2020伊林璀璨之星形象大使李制益，鼓勵有夢想的年輕人勇敢追夢報名璀璨，除伸展台走秀，他期許未來也能跨足演藝圈，成為全方位藝人。
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