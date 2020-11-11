劉德華傷癒挑戰動作場面　坦言「最怕一件事」

劉德華在新片《拆彈專家2》中有許多奔跑、翻滾及肉搏打鬥的鏡頭，甚至要和超大隻的外國動作演員對打，可說是他繼2017年墜馬意外康復後，動作挑戰最多的電影，向來認真的他，為求拍出理想的效果，很多動作場面都親自上陣演出，表現自如，完全沒有疲態。

我是廣告 請繼續往下閱讀

當被問到動作鏡頭表現會有困難嗎？他自信表示「Ｎo Problem」（沒問題），「我很清楚自己的身體狀況，反而是武術指導及導演會擔心我。這次的爆炸和拳腳動作，都是我可以應付的，不過如果拍一次不OK，要再拍個2次、3次，我可能就會覺得比較辛苦，但幸好導演真的安排得很好，動作場面都拍個1、2次就完成了。」

▲▼劉德華（上圖中，下圖右）現在拍動作片，最怕身體不夠fit。（圖／華映娛樂）

劉德華在電影中展現了不輸以往的敏捷身手，成為一大看點，另一方面，有一幕他也若隱若現、微微秀了胸肌和腹肌，亦頗為吸睛，劉德華笑說：「老實說，自從上次受傷之後，身體沒有以前那麼fit（精瘦），我覺得身形各方面要盡快追到過去的25%，當然要飲食、運動及生活等各方面的配合。而且身邊的人整天都稱讚我很fit，所以劉德華不fit是會被笑的，這些鼓勵都是對我的鞭策。」

此外，《拆彈專家2》最新預告，可以見到劉德華從愛情事業皆順心的意氣風發，到失去一條腿而不得不裝上義肢的憤恨，心境轉折極大。還可以看到香港青馬大橋被炸毀，掀起千尺巨浪，貨輪翻覆沉沒，海上出現蘑菇雲等驚人場面。