92.9 萬元起，法式休旅新浪潮─Peugeot 2008 將於11月14日進駐展間，早鳥專屬優惠實施中！

我是廣告 請繼續往下閱讀
Peugeot 2008即將於2020年11月14日進駐Peugeot全台展示中心，建議售價92.9萬元起，同時Peugeot總代理 寶嘉聯合推出限時限量早鳥專屬優惠，包含高額分期超低利率，再加贈3年3萬公里免費保養，活動只到2020年12月31日，售完即止。
Peugeot 2008傳承Peugeot 210 年法式美學工藝，以全新家族識別造車語彙融合Peugeot INSTINCT、FRACTAL概念車設計思維，刻意雕琢的車頭線條，大型水箱罩格柵鑲崁Peugeot立體金屬獅徽，獅王獠牙日間行車燈與獅爪印象頭燈組，仿生特徵勾勒獅王形象，原創大膽難掩其強勢氣息；車側肌力稜線勾勒緊湊體態，光影折射間幻化獅王躍動身影，全車多處越野套件，型塑強烈運動風格，厚實車尾造型結合獅爪印象尾燈與Peugeot立體金屬字樣，造就獨樹一幟車尾識別，開創運動休旅時尚新定義，使Peugeot 2008成就潮時尚休旅絕佳先驅。
1889年Peugeot首部量產車 TYPE 1問世，創先將方向盤裝置於車輛上，使人們開始乘坐於發動機後方；2012年Peugeot以人因工程注入嶄新思維，透過懸浮式抬頭顯示儀錶、小盤徑方向盤及直覺式全彩觸控螢幕改變既有駕駛視覺角度，開創全新駕馭體驗新紀元，更擄獲全球超過500萬車主青睞。歷經時間淬鍊及不斷精進，Peugeot 2008以全球首創裸視3D技術的QUARTZ 3D 立體投影式抬頭顯示儀錶板，結合7吋全彩觸控螢幕音響通資系統，搭配小盤徑方向盤附F1換檔撥桿及電傳線控排檔桿，造就無需分神的直覺視野及靈活暢快的操駕樂趣，而3D顯示儀錶更為駕駛呈現生動、清晰行車資訊，詮釋全新世代Peugeot i-Cockpit® 3D駕駛導向操作介面設計思維。
Peugeot 2008搭載蟬聯4屆國際引擎大賞International Engine of the Year最佳引擎之1.2升PureTech缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，不僅符合最新 Euro6 歐洲六期環保法規，更通過歐洲最新WLTP全球輕型車測試規範，而寶嘉聯合為因應消費者不同用車需求，分別提供155匹 / 240牛頓米及130匹 / 230 牛頓米兩種動力選擇，充沛動能結合高運轉效率，使Peugeot 2008擁有每公升16公里的精湛油耗表現。另外，Peugeot 2008全車系採用EAT8 智慧型8速手自排變速系統，並配備F1換檔撥桿及電傳線控排檔桿設計，綿密齒比擁有順暢換檔反應，就手的操控體驗，恣意撩動駕駛內心的強烈馭望。
Peugeot以全方位主被動安全系統悉心守護全車乘員，Peugeot 2008標準配備6具SRS防護氣囊，搭配完善ADAS先進駕駛輔助系統，以ESP電子車身穩定系統整合ABS防鎖定煞車系統、ASR加速防滑控制系統、DSC動態穩定控制系統、EBA緊急煞車力道輔助裝置、EBFD電子式煞車力分配系統、EHW 緊急剎車自動燈光警示、ESC電子車身穩定控制系統、ESC電子車身穩定系統開關、LTW車外低溫警示及後方駐車雷達等。為提供駕駛及乘員高標準安全防護，Peugeot 2008全車系配備ADAS先進駕駛輔助系統，包含：DAA 駕駛注意力警示系統、FCW 前方車距警示系統、HSA 斜坡起步輔助系統、ISA智慧型速率調整、LKA車道維持系統、SLI 速率掃描辨識系統、TPMS 胎壓偵測警示系統等；ALLURE以上車型則擁有ACC 主動式定速巡航系統附自動煞車及再啟動功能、EPB 電動駐煞車及LPA 車道保持系統等；GT LINE / GT 車型更提供ABSM主動式盲點偵測警示系統、HBA 智慧型遠近頭燈及VisioPark後方多模式環景駐車輔助系統，以對安全的絕對堅持為駕駛提供行車輔助，更為乘員營造如家般的安心守護。
Peugeot 2008採用PSA GROUP全新開發CMP模組化平台，高強度複合應用鋼材結構，門檻內側和車艙側面更輔以HSS鋼材及鋁合金結構進行強化，結合車頭及車尾撞擊吸收、分散裝置，有效保持車艙完整性，呵護全車乘員同時降低外部人為傷害。且CMP模組化平台經研發團隊精心調教，降震減噪效益不僅大幅提升行路質感，相較前一代車型更加輕量化之設定，加大軸距增添後座乘員乘坐舒適性，全車多處貼心儲物空間，便於日常行車使用，靈活座椅變化，使後座椅背全傾行李廂容量可自405公升提升至1,467公升，高度平整化及超大空間更傲視同級車款。
全新世代潮時尚休旅Peugeot 2008將於2020年11月14日進駐全台Peugeot展示中心，並正式開放銷售，建議售價92.9萬元起，分為4個車型等級，並分別有CIELO全景可開啟式玻璃車頂車型，共7個車型，還提供Focal® 頂級音響系統、GRIP CONTROL® 抓地力控制系統及多樣化精緻車色，滿足消費者個人化需求選擇；且即刻入主享早鳥專屬優惠，高額分期超低利率，再加贈3年3萬公里免費保養，限時限量售完即止。
NEW Peugeot 2008 建議售價
| 車型
| 動力
| 建議售價
| Peugeot 2008 ACTIVE
| 130bhp / 5,500rpm
230Nm / 1,750rpm
| 92.9 萬元起
| Peugeot 2008 ALLURE
| 155bhp / 5,500rpm
240Nm / 1,750rpm
| 102.9萬元起
| Peugeot 2008 ALLURE CIELO
| 108.9萬元起
| Peugeot 2008 GT LINE
| 110.9萬元起
| Peugeot 2008 GT LINE CIELO
| 116.9萬元起
| Peugeot 2008 GT
| 118.9萬元起
| Peugeot 2008 GT CIELO
| 124.9萬元起
※ CIELO 為全景式玻璃車頂車型