直銷協會30周年　攜手醫療團隊行公益、助偏鄉

中華民國直銷協會長年秉持愛心、傳達溫暖的關愛精神，行公益回饋社會。今年正逢協會成立30周年，因此擴大舉辦公益行動計畫，與愛他命醫療團隊攜手合作，發起前往偏鄉的公益義診行動，於11月5日在新竹縣五峰國小，提供經濟弱勢孩童近500份愛心物資禮盒，除補足學童教育、生活資源困乏之所需外，更串聯眾多醫療單位力量，包括愛他命醫師團隊、新竹市驗光師公會、新竹縣驗光生公會，以及元培醫事科技大學視光系等眾單位共同合作，提供免費近視驗配服務及近視眼鏡的捐贈，以期於孩童7-12歲黃金治療期前，能提早協助控制近視，避免高度近視之風險。

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直銷協會張雅婷理事長表示：「當前台灣受到全球疫情影響，民生經濟遭受不小的打擊，許多人正面臨生活的困境，但影響最深的，莫過於原本就處在貧困邊緣的弱勢家庭。正因如此，直銷協會秉持著直銷人勇於付出關愛與分享的特質，更須在此時刻遞送出我們的愛心，以期提供弱勢家庭一份幫助，更重要的是，盼能重建孩子們對社會溫暖、未來生活與自身健康的信心。」

▲直銷協會串聯醫療單位力量，提供免費近視驗配服務及眼鏡捐贈。（圖／資料照片）

中華民國直銷協會成立30年期間，每年除了捐贈物資外，亦常與各社福機構合作，以期協助與關懷弱勢族群、偏鄉孩童等各種需要幫助的人群。公共事務委員會召集人陳淑貞理事說：「直銷協會每年固定發起公益行動，而新竹縣五峰鄉由於地處偏鄉，因此人口、產業外移嚴重，很多孩子的父母大多外出打工，孩子於成長過程中，應十分渴望陪伴與關懷，因此直銷協會除了提供大量的捐贈物資，以及孩童義診服務之外，我們更堅持實際走進當地，讓我們的協會會員公司眾人與志工們，親身貼近偏鄉的孩童，瞭解其需要並給予實質幫助，直銷協會於未來亦將持續投注於公益行動，為傳遞幸福而努力。」





直銷協會成立於1990年12月，長期推動不同項目的公益計畫，總以協會之力號召全體會員公司，匯集眾人愛心募集各種物資，用實際行動幫助各弱勢群體，協會會員們熾熱的愛心，凝聚成一筆筆實際的經費與物資，期盼公益助人、傳遞溫暖的初心，能為社會帶來拋磚引玉的效果。今年由張雅婷理事長所帶領的直銷協會理監事群及志工們，來到新竹縣五峰鄉五峰國民小學，近身陪伴著全校近百名的孩童，一整天在歡聲笑語中，大夥協助著小朋友們體驗創意押花及繪畫課程；並與愛他命醫療團隊，以及其他醫療單位共同完成全校孩童的健康檢查；驗光確認近視的孩童，也獲得免費配鏡，協助其視力矯正，以期改善閱讀力與整體生活品質。