年輕化！未40歲勃起障礙增3倍　男性當心併發心血管疾病

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40歲以下發生率增3倍 勃起功能障礙的風險因子
男性面臨「不行」的問題，往往諱疾忌醫，不僅可能延誤就治，若誤買假藥更可能損傷健康。台灣男性學醫學會理事長、長庚紀念醫院泌尿科主治醫師陳煜指出，台灣40歲以上男性每2名就有1名患有勃起功能障礙，且不限於中老年族群，勃起功能障礙鄭逐漸年輕化。根據義大利男性學門診統計顯示，近5年40歲以下勃起功能障礙發生率增加3倍，且其中近5成屬於重度的勃起功能障礙。醫師呼籲，男性只要自評勃起硬度在3級以下，就可定義為勃起功能障礙，應及早就醫治療，切勿自行購買網路假藥。
勃起功能障礙不單影響性功能，也可能是身體其他疾病的警訊。台灣男性學醫學會秘書長、雙和醫院泌尿科主任吳佳璋醫師指出，造成勃起功能障礙的原因可分為器質性、心因性、混合性，絕大多數患者屬於混合性，即需要同時處理器質性問題，也要調理心因性因素。勃起功能障礙的風險因子包括年齡、糖尿病、高血壓、心血管疾病、抽菸、壓力、神經病變、酒精、睪固酮低下、使用藥物等等。
勃起障礙3年易併發心血管疾病 硬不起來快就醫勿網路買藥
吳佳璋說明，臨床上逾3成的患者合併有心血管疾併與勃起功能障礙問題，而勃起功能障礙更是心血管疾病的前兆。動脈血管是否暢通對應到身體各部位的狀態，當血管阻塞大於50%時，臨床表現包括男性陰莖的勃起障礙、冠狀動脈的冠心症、頸動脈的腦中風、股動脈的跛行等等，且超國60%的勃起功能障礙患者，3年可能併發心血管疾病。吳佳璋強調，勃起功能障礙不僅影響兩性關係，更對男性的工作表現、生活品質有莫大影響，長期忽略更容易引起自信心下降、抑鬱、焦慮等問題。
陳煜表示，雖然男性勃起功能障礙盛行率高，就診率卻極低，平均每10位之中只有1位實際就診尋求協助。相對之下，與勃起功能相關的網路關鍵字，包括不舉、壯陽、壯陽藥物等等，每年有超過30萬筆以上搜尋流量。從2019年跨世代伴侶性愛品質調查結果更發現，每4位受訪者有1位認為網路販售的壯陽藥是真藥。陳煜指出，網路購買成為民眾取得藥品的主要管道之一，而壯陽藥品屬於處方藥物，須由醫師開立處方，於網路販售的壯陽藥為假藥，惟網路充斥偽藥廣告資訊，男性學醫學會呼籲主管機關、網路搜尋引擎、社群媒體平台應主動下架不實壯陽藥廣告，避免民眾購買、使用，造成不良後果。
吳佳璋舉例，曾有患者服用網路上買得的壯陽藥，連續兩周後仍不見起色，就醫後化驗藥品才發現假藥成份為澱份。這些網路偽壯陽藥還有製造品質、內容物不明等危險。醫師提醒，分辨網路偽壯陽藥應注意4大特徵，第一是偽藥會使用原藥廠商標、第二是標榜有防偽標籤、第三是假藥網頁會標示不要購買假藥警語、第四是以與真藥同等藥品價格取信民眾。吳佳璋呼籲，男性有勃起功能障礙問題應盡快就醫，不可諱疾忌醫或任意購買網路假壯陽藥，才能找回性福生活並保維持心血管健康。
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